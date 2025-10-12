English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಈ ರಾಶಿಯವರು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಉಂಗುರ ಧರಿಸಿದರೆ ಧೀಡೀರ್ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುತ್ತೀರಿ...! ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸದಾ ನೆಲೆಸಿರುತ್ತಾಳೆ..!

ಮೇಷ, ಸಿಂಹ ಮತ್ತು ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಉಂಗುರವನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ದೈಹಿಕ, ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Oct 12, 2025, 04:03 PM IST
  • ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಉಂಗುರವನ್ನು ಬಲಗೈ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿಗೆ ಧರಿಸಬೇಕು
  • ಬೆಳ್ಳಿಯ ಉಂಗುರವನ್ನು ಹಸಿ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಗಂಗಾ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ
  • ಚಂದ್ರ ದೇವರ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿ ಮತ್ತು ಉಂಗುರವನ್ನು ಧರಿಸಿ

ಈ ರಾಶಿಯವರು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಉಂಗುರ ಧರಿಸಿದರೆ ಧೀಡೀರ್ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುತ್ತೀರಿ...! ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸದಾ ನೆಲೆಸಿರುತ್ತಾಳೆ..!
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವು ಬೆಳ್ಳಿ ಉಂಗುರವನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದಾಗುವ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.ಇದು ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ, ಸ್ಥಿರತೆ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಉಂಗುರವನ್ನು ಯಾವಾಗ, ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ರಾಶಿಯವರು ಧರಿಸುವುದು ಶುಭವೆಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಬೆಳ್ಳಿ ಉಂಗುರ ಧರಿಸುವುದರಿಂದಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:

ಬೆಳ್ಳಿ ಉಂಗುರಗಳು ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ.ಚಂದ್ರನು ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ತಾಯ್ತನದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ.ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಶುಕ್ರನು ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾನೆ.ಬೆಳ್ಳಿ ಉಂಗುರ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಇಬ್ಬರೂ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.ಇದು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ತಂಪಾಗಿಸುವ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನೌಕರರೇ ದೀಪಾವಳಿ ಬೋನಸ್‌ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರ! ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲವಾದ್ರೆ ಭಾರೀ ನಷ್ಟ

ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಹೆಬ್ಬೆರಳಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಉಂಗುರವನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಬುಧ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇದು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬುಧ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಕರ್ಕ, ವೃಶ್ಚಿಕ ಮತ್ತು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಉಂಗುರ ಧರಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ.ವೃಷಭ ಮತ್ತು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಹ ಬೆಳ್ಳಿ ಉಂಗುರ ಧರಿಸಬಹುದು.ಬೆಳ್ಳಿ ಉಂಗುರ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೂ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಬಡ್ತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ.ಇದು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಉಂಗುರವನ್ನು ಧರಿಸುವಂತಿಲ್ಲ..!

ಮೇಷ, ಸಿಂಹ ಮತ್ತು ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಉಂಗುರವನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ದೈಹಿಕ, ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು.

ಬೆಳ್ಳಿ ಉಂಗುರವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಧರಿಸಬೇಕು?

ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಉಂಗುರವನ್ನು ಬಲಗೈ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿಗೆ ಧರಿಸಬೇಕು.ಅದನ್ನು ಧರಿಸುವ ಮೊದಲು, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಉಂಗುರವನ್ನು ಹಸಿ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಗಂಗಾ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ನಂತರ, ಚಂದ್ರ ದೇವರ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿ ಮತ್ತು ಉಂಗುರವನ್ನು ಧರಿಸಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಾವು ಮುಂಗುಸಿಯ ರೋಚಕ ಕಾದಾಟ : ಕೇವಲ 15 ಸೆಕೆಂಡ್‌.. ಗೆದ್ದದ್ದು ಯಾರ್‌ ಗೊತ್ತೆ? ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಓದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

