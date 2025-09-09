English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಪೂಜೆ ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆ ವೇಳೆ ಈ ಲೋಹ ಬಳಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಪೂಜೆಯ ಫಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿಗುವುದು !

ಈ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಪಾತ್ರೆಗಳು ಕೇವಲ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಅವುಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಳವಾದ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣಗಳಿವೆ. 

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Sep 9, 2025, 07:04 PM IST
  • ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ
  • ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಹಿತ್ತಾಳೆಯ ಮಹತ್ವ
  • ಹಿತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧತೆಯ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ

ಪೂಜೆ ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆ ವೇಳೆ ಈ ಲೋಹ ಬಳಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಪೂಜೆಯ ಫಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿಗುವುದು !

ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಪಾತ್ರೆಗಳು ಕೇವಲ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಅವುಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಳವಾದ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಿತ್ತಾಳೆ ಪಾತ್ರೆಗಳು. ಇವುಗಳನ್ನು ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಮತ್ತು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 

1. ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಹಿತ್ತಾಳೆಯ ಮಹತ್ವ : 
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಲೋಹಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ. ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ, ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು ಹಿತ್ತಾಳೆಯಲ್ಲಿ, ಹಿತ್ತಾಳೆ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿತ್ತಾಳೆಯು ಗುರು ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.  ಇದನ್ನು ಜ್ಞಾನ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಶುಭದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಹಿತ್ತಾಳೆಯ ಪಾತ್ರೆ,  ಗಂಟೆ, ದೀಪ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಈ ಡೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಕುಬೇರ ಕುಲದವರು... ಇವರ ಜನ್ಮಜನ್ಮಕ್ಕೂ ಇರುವುದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಯೋಗ! ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರೂ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವರು!

2. ಹಿತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧತೆಯ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ : 
ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹಿತ್ತಾಳೆ ಲೋಹವು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಿತ್ತಾಳೆ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾದ ನೀರು ಅಥವಾ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪವಿತ್ರ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಇದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿನ ಗಂಟೆಗಳು ಮತ್ತು ದೀಪಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಿತ್ತಾಳೆಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳ ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಲಯವು ಪರಿಸರವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

3. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಹಿತ್ತಾಳೆಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ : 
ಹಿತ್ತಾಳೆ ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು ಸತುವಿನ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿದೆ, ಇದು ಸ್ವತಃ ರೋಗಾಣುನಾಶಕ ಗುಣಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ಹಿತ್ತಾಳೆ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾದ ನೀರು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಶುದ್ಧ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಿತ್ತಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾದ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಿತ್ತಾಳೆಯ ಕಲಶದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿಸಿದಾಗ, ಅದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

4. ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕಂಪನದ ವಿಜ್ಞಾನ : 
ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ, ಲೋಹಗಳಿಂದ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕಂಪನಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ. ಹಿತ್ತಾಳೆ ಲೋಹವು ಪರಿಸರವನ್ನು ಶಾಂತ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧವಾಗಿಸುವ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ತರಂಗಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಹಿತ್ತಾಳೆಯ ದೀಪದ ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ನೋಡುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನದ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಿತ್ತಾಳೆ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾದ ಪ್ರಸಾದ ಅಥವಾ ವಸ್ತುಗಳು ಸಹ ಈ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದು ಅದರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಮನೆಯ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಆಲದ ಮರ ಬೆಳೆದರೆ ಶುಭವೇ ಅಥವಾ ಅಶುಭವೇ? ಆದರೆ ಈ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ

5. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಹಿತ್ತಾಳೆ : 
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಲೋಹಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಹಗಳ ನಡುವೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕವಿದೆ. ಹಿತ್ತಾಳೆ ಗುರು ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಗುರುವನ್ನು ಜ್ಞಾನ, ಸಂಪತ್ತು, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ಅಂಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲ ಗುರು ಇರುವ ಜನರು ಹಿತ್ತಾಳೆಯ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿತ್ತಾಳೆಯ ಕಲಶದಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಸಿ ಅಥವಾ ಹಿತ್ತಾಳೆಯ ಉಂಗುರವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಪೂಜಿಸುವುದು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

6. ದೇವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹಿತ್ತಾಳೆಯ ಬಳಕೆ : 
ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ, ಗಂಟೆಗಳು, ದೀಪಗಳು ಮತ್ತು ಪಾತ್ರೆಗಳು ಹಿತ್ತಾಳೆಯಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಹಿತ್ತಾಳೆಯು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವಂತಹದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಹೊಳಪು ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಹಿತ್ತಾಳೆಯ ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಹೊಳಪು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಹರಡುತ್ತದೆ. ಹಿತ್ತಾಳೆಯ ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸಿದಾಗ, ಅದರಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಧ್ವನಿ ತರಂಗಗಳು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

7. ಆಯುರ್ವೇದ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು : 
ಹಿತ್ತಾಳೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿಯೂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಿತ್ತಾಳೆ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಅಥವಾ ನೀರನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಹದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದಾಗ, ಅದು ಧಾರ್ಮಿಕತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.

8. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಪರಿಣಾಮ : 
ಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಎರಡೂ ಶುದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು.  ಹಿತ್ತಾಳೆ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಈ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿವೆ. ಗೃಹಪ್ರವೇಶ, ಮದುವೆ ಅಥವಾ ಉಪವಾಸ, ಹಬ್ಬದಂತಹ ಯಾವುದೇ ಶುಭ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹಿತ್ತಾಳೆಯ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ತಟ್ಟೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

9. ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ : 
ಹಿತ್ತಾಳೆಯ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಪುರಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ಮತ್ತು ಗರುಡ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಹಿತ್ತಾಳೆಯನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸದ್ಗುಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಹಿತ್ತಾಳೆಯ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

10. ಆಧುನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ: 
ಇಂದು ಜನರು ಉಕ್ಕು ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹಿತ್ತಾಳೆಯ ಮಹತ್ವ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ದೇವಾಲಯಗಳು, ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಿತ್ತಾಳೆಯ ಪಾತ್ರೆಗಳು, ದೀಪಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 

