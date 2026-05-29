Saturday Remedies: ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರವನ್ನ ಶನಿ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತ ದಿನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ಶನಿ ದೇವರ ಕೃಪೆ ಪಡೆಯಲು ಭಕ್ತರು ಉಪವಾಸ, ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ದಾನಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ದಾನ ಮಾಡುವ ಪದ್ಧತಿ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ದಾನ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಶನಿವಾರ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಶನಿ ದೋಷ, ಸಡೇಸಾತಿ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯಕವೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ದಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಅಜಾಗರೂಕತೆ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ವಿಧಾನ ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಅದರ ಫಲ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ದಾನ ಮಾಡುವ ಎಣ್ಣೆ ಶುದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು. ಬಳಸಿದ ಅಥವಾ ಅಶುದ್ಧ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ದಾನ ಮಾಡಬಾರದು. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ದಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರ ಇರಬಾರದು. ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ದಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದರ ಪುಣ್ಯ ಫಲ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ಶನಿವಾರ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ತುಂಬಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಶುಭಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ಶನಿ ದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅರಳಿ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಶನಿ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನಗೊಳಿಸುವ ಪರಿಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ನಾಲ್ಕನೆಯದಾಗಿ ದಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾರನ್ನೂ ಅವಮಾನಿಸಬಾರದು ಹಾಗೂ ದಾನವನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಪಂಡಿತರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಡವರಿಗೆ ಆಹಾರ, ಬಟ್ಟೆ, ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಪಾದರಕ್ಷೆ ದಾನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಶನಿದೇವರ ಪರಿಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಶನಿವಾರದ ದಾನ ನಿಯಮಗಳ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)