ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯವನ್ನ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಗ್ರಂಥವೆಂದರೆ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ. ಇದು ಮನೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಮನೆಯ ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಏನನ್ನಾದರೂ ನಿರ್ಮಿಸದಿದ್ದರೆ ಆ ಮನೆ ಅವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Aug 12, 2025, 09:32 AM IST
  • ಮನೆಯ ಸ್ನಾನಗೃಹ ಅಥವಾ ಶೌಚಾಲಯವು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ
  • ದೇವರ ದಿಕ್ಕಾದ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಸ್ನಾನಗೃಹವನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಬಾರದು
  • ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಶೌಚಾಲಯ ಅಥವಾ ಸ್ನಾನಗೃಹವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮನೆಯ ವಾಯುವ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರಬೇಕು

ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯವನ್ನ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

Bathroom direction As per Vastu: ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ. ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನಗೃಹವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ದಿಕ್ಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಸ್ನಾನಗೃಹ ಅಥವಾ ಶೌಚಾಲಯವು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದರಿಂದ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಾಸ್ತು ದೋಷವೂ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನಗೃಹವನ್ನು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರವು ಮನೆಯ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸದ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿದ್ದು, ಇದು 5000 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿದೆ. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರವು ಮನೆಯ ರಚನೆಯ ವಾಸ್ತು ದಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ಆಕಾಶವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 50 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮಾಲವ್ಯ-ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದ ದಿಕ್ಕೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ, ಅದೃಷ್ಟ ಕೈಹಿಡಿಯಲಿದೆ

ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ತಪ್ಪು ದಿಕ್ಕು

* ಮನೆಯ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕನ್ನು ದೇವರ ದಿಕ್ಕು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನಗೃಹವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನಿರ್ಮಿಸಬಾರದು. ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನಗೃಹವಿದ್ದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನಗೃಹ ತಪ್ಪು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ತಂದೆಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
* ಅಲ್ಲದೆ ಮನೆಯ ದಕ್ಷಿಣ, ಆಗ್ನೇಯ ಅಥವಾ ನೈಋತ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನಗೃಹಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬಾರದು. ಇದರಿಂದ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
* ಅಲ್ಲದೆ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಸ್ನಾನಗೃಹದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಬಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ.
* ಇದಲ್ಲದೆ ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯವನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿರ್ಮಿಸಬಾರದು.

ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕು

* ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಶೌಚಾಲಯ ಅಥವಾ ಸ್ನಾನಗೃಹವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮನೆಯ ವಾಯುವ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯವು ವಾಯುವ್ಯ ಅಥವಾ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರಬೇಕು.
* ಅಲ್ಲದೆ ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ವಾತಾಯನ ಜಾಲರಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
* ಸ್ನಾನಗೃಹದಲ್ಲಿ ತಿಳಿ ಹಳದಿ, ಹಸಿರು ಮುಂತಾದ ತಿಳಿ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು.
* ಇದಲ್ಲದೆ ಸ್ನಾನಗೃಹದಲ್ಲಿ ನೀಲಿ ಬಕೆಟ್ ಬಳಸಿ, ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಬರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸ್ವ ರಾಶಿಗೆ ಗ್ರಹಾಧಿಪತಿಯ ಪ್ರವೇಶ: ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸಲಿದೆ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕು, ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಸಂಪತ್ತು

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

