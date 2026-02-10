ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅಶುಭ ಜಡತ್ವ ಯೋಗ: ಮುಂದಿನ 60 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯ!!

Jadatva Yoga 2026: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಡತ್ವ ಯೋಗವನ್ನ ಅಶುಭ ಯೋಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬುಧ ಮತ್ತು ರಾಹು ಒಂದು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸಿದಾಗ ಈ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಯೋಗವು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗವು ಫೆಬ್ರವರಿ ೩ರಿಂದ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ ೧೧ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ೬೦ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಜನರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...
ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ಈ ಯೋಗವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಗಮನಾರ್ಹ ನಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯು ಸಹ ದುಬಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರತಿಫಲ ದೊರೆಯದಿರಬಹುದು. ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಲು ನೀವು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಬೇಕು. ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾಯಿಸುವುದನ್ನ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಮತ್ತು ತಂಡದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಯಾರನ್ನೂ ಕುರುಡಾಗಿ ನಂಬುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿ. ಕಚೇರಿ ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ದೂರವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ತಜ್ಞರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಬಡ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾದರೆ ಅವರು ಅತೃಪ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹದಗೆಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸಂಯಮ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ-ಪಾತ್ರರೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲಸವು ಹಾಳಾಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಶಾಂತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಲು ಬ್ಯಾಕಪ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
ಜಡತ್ವ ಯೋಗದ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ತಪ್ಪಿಸುವ ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗಗಳು
* ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
* ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.
* ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಖಂಡಿತ ತಜ್ಞರಿಂದ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ.
* ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಆತುರಪಡುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿ.
* ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಶಾಂತವಾಗಿಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
* ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶಿವನನ್ನ ಪೂಜಿಸಬೇಕು
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)