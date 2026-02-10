English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅಶುಭ ಜಡತ್ವ ಯೋಗ: ಮುಂದಿನ 60 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯ!!

ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅಶುಭ ಜಡತ್ವ ಯೋಗ: ಮುಂದಿನ 60 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯ!!

ಬುಧ ಮತ್ತು ರಾಹುವಿನ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಜಡತ್ವ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಯೋಗವು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಯಾವ ರಾಶಿಯವರು ಈ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತವೆ? ಈ ಜನರು ಯಾವ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಯಿರಿ..

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Feb 10, 2026, 08:44 PM IST
  • ಈ ಯೋಗವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ
  • ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಲಿದ್ದು, ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ
  • ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು, ಬಡ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಸಾಧ್ಯತೆ

Jadatva Yoga 2026: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಡತ್ವ ಯೋಗವನ್ನ ಅಶುಭ ಯೋಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬುಧ ಮತ್ತು ರಾಹು ಒಂದು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸಿದಾಗ ಈ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಯೋಗವು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗವು ಫೆಬ್ರವರಿ ೩ರಿಂದ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ ೧೧ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ೬೦ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಜನರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...  

ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ಈ ಯೋಗವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಗಮನಾರ್ಹ ನಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯು ಸಹ ದುಬಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರತಿಫಲ ದೊರೆಯದಿರಬಹುದು. ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಲು ನೀವು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಬೇಕು. ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾಯಿಸುವುದನ್ನ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗುರು ಸಂಚಾರದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲು.. ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಜೀವನ

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಮತ್ತು ತಂಡದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಯಾರನ್ನೂ ಕುರುಡಾಗಿ ನಂಬುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿ. ಕಚೇರಿ ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ದೂರವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ತಜ್ಞರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಬಡ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾದರೆ ಅವರು ಅತೃಪ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹದಗೆಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸಂಯಮ  ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ-ಪಾತ್ರರೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲಸವು ಹಾಳಾಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಶಾಂತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಲು ಬ್ಯಾಕಪ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಹು ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರನ ಪ್ರವೇಶ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ

ಜಡತ್ವ ಯೋಗದ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ತಪ್ಪಿಸುವ ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗಗಳು

* ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
* ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. 
* ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಖಂಡಿತ ತಜ್ಞರಿಂದ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ.
* ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಆತುರಪಡುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿ.
* ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಶಾಂತವಾಗಿಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
* ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶಿವನನ್ನ ಪೂಜಿಸಬೇಕು

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

