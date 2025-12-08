ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಹುಡುಗಿಯರು ಬುದ್ಧಿವಂತರು.. ಇವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದರೆ ಜೀವನ ದೀಪದಂತೆ ಬೆಳಗುತ್ತೆ!

Numerology: ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಗೂ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವು ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳು ಮುಖ್ಯವಾದಂತೆಯೇ, ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ 'ರಾಡಿಕ್ಸ್' ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ತಜ್ಞರು ಕೆಲವು ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಇತರರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-50 ವರ್ಷಗಳ ಎರಡೆರಡು ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗದಿಂದ ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶ್ವರರಾಗುವ ಭಾಗ್ಯ! ಉಕ್ಕಿ ಬರುವುದು ಸಂಪತ್ತು
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 2, 11, 20, ಅಥವಾ 29 ರಂದು ಜನಿಸಿದ ಹುಡುಗಿಯರು ಚಂದ್ರನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.. ಆದರೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತರೂ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಆಲೋಚನಾ ವಿಧಾನವು ಇತರರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವರು ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು. ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಬಲ್ಲರು. ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ಯಾವುದೇ ಹಂತಕ್ಕೂ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ನಿಷ್ಠಾವಂತರು. ಈ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಶಾಂತರಾಗಿರುವಷ್ಟೇ ಬುದ್ಧಿವಂತರು. ಸಂಘರ್ಷಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರ ಭಾವನೆಗಳು ಅವರ ದೌರ್ಬಲ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-50 ವರ್ಷಗಳ ಎರಡೆರಡು ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗದಿಂದ ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶ್ವರರಾಗುವ ಭಾಗ್ಯ! ಉಕ್ಕಿ ಬರುವುದು ಸಂಪತ್ತು
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 5, 14 ಅಥವಾ 23 ರಂದು ಜನಿಸಿದ ಹುಡುಗಿಯರು ಬುಧನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ತುಂಬಾ ಚುರುಕಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಾತಿನಿಂದ ಯಾರನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಮೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಅವರು ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.. ಅವರು ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವಂತ ಬಲದಿಂದ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಾರೆ.. ಈ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಹುಡುಗಿಯರು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಗ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗಾಗಿ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಲ್ಮಶವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಅವರು ಯಾವುದೇ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧರಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಮೇಲಿನ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಹುಡುಗಿಯರು ಹುಡುಗಿಯರು ಬ್ಯೂಟಿ ವಿತ್ ಬ್ರೇನ್ ಎಂದರೇ ತಪ್ಪಾಗುವುದಿಲ್ಲ.. ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪಾಲುದಾರರಾಗುತ್ತಾರೆ.