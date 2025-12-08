English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Spiritual
  • ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಹುಡುಗಿಯರು ಬುದ್ಧಿವಂತರು.. ಇವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದರೆ ಜೀವನ ದೀಪದಂತೆ ಬೆಳಗುತ್ತೆ!

ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಹುಡುಗಿಯರು ಬುದ್ಧಿವಂತರು.. ಇವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದರೆ ಜೀವನ ದೀಪದಂತೆ ಬೆಳಗುತ್ತೆ!

 Birth Date Astrology: ಕೆಲವು ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಇತರರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು ಎಂದು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

Written by - Savita M B | Last Updated : Dec 8, 2025, 03:40 PM IST
  • ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಗೂ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ
  • ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವು ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ

Trending Photos

ಒಂಬತ್ತು ವಾರ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ನಿರೂಪಕಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಪಡೆದ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ?
camera icon9
Jhanvi Eliminated
ಒಂಬತ್ತು ವಾರ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ನಿರೂಪಕಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಪಡೆದ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ?
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್.. ಇನ್ಮುಂದೆ ಪ್ರತೀ ವಾರ ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡು ರಜೆ!
camera icon6
bank holiday
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್.. ಇನ್ಮುಂದೆ ಪ್ರತೀ ವಾರ ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡು ರಜೆ!
ಒಬ್ಬರಲ್ಲ.. ಇಬ್ಬರಲ್ಲ.. ವಿವಾಹಿತ ನಟರೇ ಬೇಕೆಂದು ಕುಳಿತ ನಟಿಯರಿವರು! ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹಿರೋಯಿನ್..‌
camera icon6
South Indian celebrity controversies
ಒಬ್ಬರಲ್ಲ.. ಇಬ್ಬರಲ್ಲ.. ವಿವಾಹಿತ ನಟರೇ ಬೇಕೆಂದು ಕುಳಿತ ನಟಿಯರಿವರು! ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹಿರೋಯಿನ್..‌
ಭಾರತೀಯರು ಹೆಚ್ಚು ಕನಸು ಕಾಣುವುದು ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ! ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಗಳಂತೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಊಹಿಸದಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರ..
camera icon7
Most Common Dream in India
ಭಾರತೀಯರು ಹೆಚ್ಚು ಕನಸು ಕಾಣುವುದು ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ! ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಗಳಂತೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಊಹಿಸದಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರ..
ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಹುಡುಗಿಯರು ಬುದ್ಧಿವಂತರು.. ಇವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದರೆ ಜೀವನ ದೀಪದಂತೆ ಬೆಳಗುತ್ತೆ!

Numerology: ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಗೂ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವು ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳು ಮುಖ್ಯವಾದಂತೆಯೇ, ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ 'ರಾಡಿಕ್ಸ್' ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ತಜ್ಞರು ಕೆಲವು ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಇತರರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-50 ವರ್ಷಗಳ ಎರಡೆರಡು ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗದಿಂದ ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶ್ವರರಾಗುವ ಭಾಗ್ಯ! ಉಕ್ಕಿ ಬರುವುದು ಸಂಪತ್ತು

ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 2, 11, 20, ಅಥವಾ 29 ರಂದು ಜನಿಸಿದ ಹುಡುಗಿಯರು ಚಂದ್ರನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.. ಆದರೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತರೂ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಆಲೋಚನಾ ವಿಧಾನವು ಇತರರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವರು ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು. ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಬಲ್ಲರು. ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ಯಾವುದೇ ಹಂತಕ್ಕೂ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ನಿಷ್ಠಾವಂತರು. ಈ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಶಾಂತರಾಗಿರುವಷ್ಟೇ ಬುದ್ಧಿವಂತರು. ಸಂಘರ್ಷಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರ ಭಾವನೆಗಳು ಅವರ ದೌರ್ಬಲ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-50 ವರ್ಷಗಳ ಎರಡೆರಡು ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗದಿಂದ ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶ್ವರರಾಗುವ ಭಾಗ್ಯ! ಉಕ್ಕಿ ಬರುವುದು ಸಂಪತ್ತು

ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 5, 14 ಅಥವಾ 23 ರಂದು ಜನಿಸಿದ ಹುಡುಗಿಯರು ಬುಧನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ತುಂಬಾ ಚುರುಕಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಾತಿನಿಂದ ಯಾರನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಮೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಅವರು ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.. ಅವರು ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವಂತ ಬಲದಿಂದ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಾರೆ.. ಈ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಹುಡುಗಿಯರು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಗ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗಾಗಿ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಲ್ಮಶವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಅವರು ಯಾವುದೇ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧರಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಮೇಲಿನ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಹುಡುಗಿಯರು ಹುಡುಗಿಯರು ಬ್ಯೂಟಿ ವಿತ್‌ ಬ್ರೇನ್‌ ಎಂದರೇ ತಪ್ಪಾಗುವುದಿಲ್ಲ.. ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪಾಲುದಾರರಾಗುತ್ತಾರೆ.

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

numerologyMulank 2 PersonalityMulank 5 PersonalityBirth Date AstrologyIntelligent Women Numerology

Trending News