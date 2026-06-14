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  • /ತಿರುಮಲ ರಹಸ್ಯ: ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೂ ಸಿಗದ ಭಾಗ್ಯ.. ಪ್ರತಿದಿನ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುವ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತೆ?

ತಿರುಮಲ ರಹಸ್ಯ: ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೂ ಸಿಗದ ಭಾಗ್ಯ.. ಪ್ರತಿದಿನ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುವ 'ಮೊದಲ' ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತೆ?

Tirumala temple Secrets : ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವಾದ ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಕೇವಲ ಭಕ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತನ್ನದೇ ಆದ ಶತಮಾನಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಗೂ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಈ ಪವಿತ್ರ ದೇಗುಲದ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿದಿನ ನಡೆಯುವ ಒಂದು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಇಂದಿಗೂ ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.

Written ByKrishna N K
Published: Jun 14, 2026, 03:25 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 03:25 PM IST
ತಿರುಮಲ ರಹಸ್ಯ: ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೂ ಸಿಗದ ಭಾಗ್ಯ.. ಪ್ರತಿದಿನ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುವ 'ಮೊದಲ' ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತೆ?

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೂ ಸಿಗದ ಭಾಗ್ಯ.. ಪ್ರತಿದಿನ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುವ 'ಮೊದಲ' ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು?
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