Mystery of Tirupati timmappa Temple : ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಅಥವಾ ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ತಿರುಮಲದ ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಾಗ ಭಗವಂತನ ಮೊದಲ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುವ ಭಾಗ್ಯ ಮಾತ್ರ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಿಗೂ ಈ ಭಾಗ್ಯವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದಾದ ಒಂದು ವಿಚಾರ..
ಹೌದು.. ಪ್ರತಿದಿನ ಮುಂಜಾನೆ ಸರಿಯಾಗಿ 2:20 ಕ್ಕೆ ತಿರುಮಲ ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶಾಂತ ಮತ್ತು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವಾರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರವನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ಬೀಗಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಮೂರು ಬೀಗಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಮೂವರು ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರು, ಪೇಶ್ಕರ್ (ದೇವಾಲಯದ ಮುಖ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ) ಮತ್ತು ಜಿಯಂಗಾರ್ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಮೂವರೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಬೀಗಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದ ತಕ್ಷಣ ಗರ್ಭಗುಡಿಯೊಳಗೆ ಇವರಾರೂ ಮೊದಲು ಕಾಲಿಡುವುದಿಲ್ಲ.
'ಸನ್ನಿಧಿ ಗೊಲ್ಲ' : ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದ ತಕ್ಷಣ, ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಿಗಿಂತಲೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ದೀಪವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕತ್ತಲೆಯ ಗರ್ಭಗುಡಿಯೊಳಗೆ ಮೊದಲು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಭಕ್ತರು ಮತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗೌರವದಿಂದ "ಸನ್ನಿಧಿ ಗೊಲ್ಲ" ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಯಾದವ ಕುಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜಾತಿ, ಮತ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು, ಕಲಿಯುಗದ ದೈವ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೋಡುವ ಮೊದಲ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಈ ಸನ್ನಿಧಿ ಗೊಲ್ಲನಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಬದಲಾಗದ ಸಂಪ್ರದಾಯ : ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಯಾದವನಿಗೆ ಈ ಅಪರೂಪದ ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಹಕ್ಕು ಸಿಕ್ಕಿರುವುದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ರೋಚಕ ಪುರಾಣ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸನು ತಿರುಮಲ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ ನೆಲೆಸಿದಾಗ, ಆತನನ್ನು ಮೊದಲು ಗುರುತಿಸಿ, ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದೇ ಯಾದವ ಕುಲದ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಕ್ತ.
ಆತನ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಭಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರಸನ್ನನಾದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ, "ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಮೊದಲ ದರ್ಶನವು ನಿನ್ನ ವಂಶಸ್ಥರಿಗೇ ಲಭಿಸಲಿದೆ" ಎಂದು ವರವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ದನು. ಯುಗಗಳು ಉರುಳಿದರೂ ಭಗವಂತ ಅಂದು ತನ್ನ ಭಕ್ತನಿಗೆ ನೀಡಿದ ಭರವಸೆಯನ್ನು ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು (TTD) ಇಂದಿಗೂ ಚಾಚೂ ತಪ್ಪದೆ ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಂದು ಪವಾಡವೇ ಸರಿ.