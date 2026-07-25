/ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿದೆಯೇ? ಅದು ಶುಭವೇ? ಅದು ಅಶುಭವೇ? ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ?

Birds to build nests: ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಎಂದಾದರೂ ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿವೆಯೇ? ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವುದು ಶುಭವೇ? ಅದು ಅಶುಭವೇ? ಅವುಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕೇ? ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕೇ? ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ..?
ಹಕ್ಕಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?
ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸದ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬಾಲ್ಕನಿಗಳಲ್ಲಿ ಗೂಡುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಾದಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ತೊಂದರೆಗೊಳಿಸದೆ ಇರಲು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು, ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿದರೂ, ಅವುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುವವರೆಗೂ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ.. ಈ ಪಕ್ಷಿ ಗೂಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಈಗ ನೋಡೋಣ..
ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಕ್ಕಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟುತ್ತದೆಯೋ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ.
1. ಪಾರಿವಾಳಗಳು...
ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಬಹಳ ಸಾಮಾನ್ಯ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಪಾರಿವಾಳಗಳನ್ನು ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೂ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರಿವಾಳ ಗೂಡುಕಟ್ಟಿದರೆ, ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಹಕ್ಕಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿದರೆ, ಅದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಇದು ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಬಾಲ್ಕನಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ, ಅವು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅನೇಕ ಜನರು ಪಾರಿವಾಳಗಳನ್ನು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.
2. ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ...
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಆದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಕಿಟಕಿಗಳ ಬಳಿ ಅಥವಾ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಶುಭ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಯ ಆಗಮನವು ಮನೆಗೆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಮನೆಯ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿದರೆ, ಅದು ಆ ಮನೆಯ ಕುಟುಂಬದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಪಕ್ಷಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಗೂಡುಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವೆಂದು ಭಾವಿಸುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದರ್ಥ. ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೂ ಅದು ಶುಭ.
3. ಮೈನಾ ಹಕ್ಕಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿದರೆ..
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮೈನಾ ಹಕ್ಕಿ ಮನೆಯ ಅಂಗಳ ಅಥವಾ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿದರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಕ್ಕಿಯ ಆಗಮನವು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಹಕ್ಕಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಒಂದು ಹಕ್ಕಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿ ಮರಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಾಗ, ಅದನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ. ನೀವು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಆ ಪುಟ್ಟ ಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವವರೆಗೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ವಾಸಿಸಲು ಸ್ಥಳವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಬಯಸದಿದ್ದರೆ, ಪಕ್ಷಿಗಳು ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದು ಹಾರಿಹೋಗುವವರೆಗೆ ನೀವು ಕಾಯಬಹುದು, ಮತ್ತು ನಂತರ ನೀವು ಗೂಡನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು. ಆದರೆ, ಪಕ್ಷಿಗಳು ಇರುವಾಗ ನೀವು ಗೂಡನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬಾರದು.
ಸೂಚನೆ : ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.