English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Spiritual
ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ಕನಸು ಕಾಣುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದೋ ಕೆಟ್ಟದ್ದೋ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿ..! 

Dream interpretation: ಎಲ್ಲಾ ಕನಸುಗಳು ಭವಿಷ್ಯ ಸೂಚಕವಾಗಿರಲ್ಲ, ಭಾರತೀಯ ಮಹಾ ಕಾವ್ಯಗಳಾದ ರಾಮಾಯಣ ಮತ್ತು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೀಳುವ ಕನಸುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Mar 22, 2026, 06:33 PM IST
  • ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಸಂಕೇತ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ.
  • ಅಂತಹ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನೋಡಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ
  • ಹಾಗಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಅಶುಭ ಕನಸುಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

Trending Photos

camera icon7
camera icon7
camera icon5
Hair Loss
camera icon6
Dearness Allowance
Gold in Dream: ನಮಗೆ ಬೀಳುವ ಕನಸುಗಳು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಆಸೆಗಳ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ಆರರಿಂದ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು,ಅದರಲ್ಲೂ ನಿದ್ದೆಯನ್ನು ರಾತ್ರಿ 9 ರಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಅಥವಾ 6 ಗಂಟೆ ನಡುವೆ ಮುಗಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು  ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ನಿದ್ರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಯವನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಕನಸುಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಯ,ಆಸಕ್ತಿ, ಇಷ್ಟ, ಕಷ್ಟಗಳು ದ್ವೇಷ ಹೀಗೆ ಹಲವು ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಅದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕನಸುಗಳು ಭವಿಷ್ಯ ಸೂಚಕವಾಗಿರಲ್ಲ, ಭಾರತೀಯ ಮಹಾ ಕಾವ್ಯಗಳಾದ ರಾಮಾಯಣ ಮತ್ತು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೀಳುವ ಕನಸುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಜವಾದ ಕನಸುಗಳು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮೂರದಿಂದ ಐದು ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಬಿಳುತ್ತವೆ.ಈ ಕನಸುಗಳು ಅಲ್ಪಕಾಲಿಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಚ್ಚರಗೊಂಡು ನಂತರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶುಭ ಕನಸುಗಳೆಂದರೆ ಹಂಸಗಳು, ಹಾಲು, ಬಿಳಿ ಹಿಮಭರಿತ ಪರ್ವತಗಳು, ಹಸುಗಳು, ಕುದುರೆಗಳು, ಬಿಳಿ ಲಿಲ್ಲಿಗಳು, ಕಮಲದ ಹೂವುಗಳು ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವುಗಳಂತಹ ಬಿಳಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಪರ್ವತವನ್ನು ಹತ್ತುವುದು, ಆನೆ ಅಥವಾ ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಆಹ್ಲಾದಕರ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಶುಭ ಕನಸು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Iran-US War : ಇರಾನ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಚ್ಚಿದ ಯುಎಸ್-ಬ್ರಿಟನ್..! ಈಗ ಲಂಡನ್, ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಕೂಡ ಟಾರ್ಗೆಟ್..!

ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ, ಹಣವನ್ನು ನೋಡುವುದು, ಹಣವನ್ನು ಎಣಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ತಿನ್ನುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಇವುಗಳನ್ನು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಅಥವಾ ಸಾವಿನ ಸಂಕೇತಗಳು  ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನೋಡಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.ಹಾಗಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಅಶುಭ ಕನಸುಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ನೋಡಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಆದಾಗ್ಯೂ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ ದೇವರ ಚಿತ್ರ ಅಥವಾ ರೂಪದ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾಗುತ್ತದೆ.ಆದರೆ ಇದು ನೈಜ ದೇವರ ದರ್ಶನವಲ್ಲ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದು ನಿಜವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಲೌಕಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ದೇವರ ಗೋಚರಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಭ್ರಮೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ನಿದ್ರೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ಶಾಂತ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗುವ ಬದಲು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ  ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಲಗುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ಕನಸುಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಸೂಚನೆ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಧೃಡಿಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

 

About the Author
Dream Interpretationgold in dreams meaningsilver in dreams spiritual meaninggood dreams bad dreamssleep and dreams devotional

Trending News