/ಮಾಂಸ ತಿಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೆ? ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೇಳೋದು ಎನ್‌ ಗೊತ್ತೆ?

Hindu temple Rituals : ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮುನ್ನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಚ್ಛ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರವನ್ನಷ್ಟೇ ಸೇವಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಯಮ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಬಂದಿದೆ. ಮಾಂಸಾಹಾರ ಸೇವಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರದು ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ.. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಜ್ಞರ ಮಾತೇನು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..
ಆಹಾರದ ಮೂರು ವಿಧಗಳು: ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಾತ್ವಿಕ, ರಾಜಸಿಕ ಮತ್ತು ತಾಮಸಿಕ ಎಂದು ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಣ್ಣುಗಳು, ಹಾಲು, ತರಕಾರಿಗಳು ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರದ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರಿದರೆ, ಮಾಂಸಾಹಾರವನ್ನು ತಾಮಸಿಕ ಆಹಾರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಾಮಸಿಕ ಆಹಾರವು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಲಸ್ಯ, ಕೋಪ, ಆಯಾಸ ಹಾಗೂ ಅಸಹನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
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ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಶಕ್ತಿ: ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲವಾದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಲು ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಎರಡೂ ಶುದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು. ಮಾಂಸಾಹಾರವು ಜೀರ್ಣವಾಗಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಭಾರವಾದ ಭಾವನೆ ಹಾಗೂ ನಿದ್ರಾಮಯ ವಾತಾವರಣ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸಸ್ಯಾಹಾರವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗಿ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿಡಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಸಾಧಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಹಿಂಸಾ ತತ್ವ ಹಾಗೂ ಪವಿತ್ರತೆ: ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ‘ಅಹಿಂಸಾ ಪರಮೋ ಧರ್ಮಃ’ ಎಂಬ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮಾಂಸವನ್ನು ಹಿಂಸೆಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದರಿಂದ, ದೇವಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅದನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದು ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.
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ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕುಟುಂಬ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದರೂ, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳುವಾಗ ದೈಹಿಕ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯೊಂದಿಗೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅನುಭವವನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಹಿರಿಯರ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ : ಮೇಲೆ ನೀಡಲಾದ ವಿವರಗಳು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸಾಬೀತಾದ ಸಂಗತಿಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು. ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು.. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.