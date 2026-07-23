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ಮಾಂಸ ತಿಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೆ? ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೇಳೋದು ಎನ್‌ ಗೊತ್ತೆ?

ಯಾವ ರೀತಿಯ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ನಾವು ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಕುರಿತು ಇಂದಿಗೂ ಹಲವಾರು ಜನರಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ತಲೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಮಾಂಸಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದಾ..? ಹೋದರೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ..? ಬನ್ನಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ..

Written ByKrishna N K
Published: Jul 23, 2026, 07:27 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 07:27 PM IST
ಮಾಂಸ ತಿಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೆ? ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೇಳೋದು ಎನ್‌ ಗೊತ್ತೆ?

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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