/ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಶುಭವೇ? ಅಶುಭವೇ? ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುವುದೇನು?

Lizard in House: ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳ ವರ್ತನೆ ಹಾಗೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನ ಹಲವು ಜನರು ಶುಭ-ಅಶುಭ ಸಂಕೇತಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆ ಹಲ್ಲಿ (Lizard) ಕೂಡ ಒಂದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಕೇತವೇ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ಸೂಚನೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನೇಕ ಜನರಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತದೆ.
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ನಂಬಿಕೆಗಳಿವೆ. ಕೆಲವರು ಇದನ್ನ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸೂಚನೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸಾಬೀತಾಗಿರುವ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳಾಗಿವೆ.
ಹಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಏನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ?
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಪುರಾತನ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಶುಭ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ, ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನ ವಿವರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಹಲ್ಲಿಯ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಧನ, ಹೊಸ ಅವಕಾಶ ಅಥವಾ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಶುಭ ಸಂಕೇತವೆಂದು ನಂಬುವ ಸಂದರ್ಭಗಳು
ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿಯ ದರ್ಶನವನ್ನ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
* ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಯ ಸಮೀಪ ಹಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
* ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊರಡುವ ಮುನ್ನ ಹಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
* ದೀಪಾವಳಿ ಅಥವಾ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಹಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
* ಮನೆಯ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಶಾಂತವಾಗಿ ಇರುವ ಹಲ್ಲಿ.
ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳ ಸಂಕೇತ ಎಂದು ಕೆಲವು ನಂಬಿಕೆಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.
ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ನಂಬಿಕೆಗಳು
ಕೆಲವು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಹಲ್ಲಿಯ ಕೆಲವು ವರ್ತನೆಗಳನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸೂಚನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ:
* ಹಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ವಿಚಿತ್ರ ಶಬ್ದ ಮಾಡುವುದು.
* ಹಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಳುವುದು.
* ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹಲ್ಲಿಗಳ ಅತಿಯಾದ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
ಆದರೆ ಇವು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳಷ್ಟೇ. ಇವುಗಳಿಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಢೀಕರಣವಿಲ್ಲ.
ಹಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ?
ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ "ಗೌಳಿ ಶಾಸ್ತ್ರ" ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಹಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಯಾವ ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ಇದನ್ನ ಶುಭವೆಂದೂ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂಕೇತವೆಂದೂ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಾರಂಪರಿಕ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಧಾರ ಹೊಂದಿಲ್ಲ.
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಲ್ಲಿಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ವಾಸ್ತು ದೋಷದ ಸೂಚನೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಮನೆಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದು, ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಕುಗಳಿದ್ದರೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದು. ಇವುಗಳಿಂದ ಹಲ್ಲಿಗಳ ಸಂಚಾರವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು.
ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ?
ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಹಲ್ಲಿಗಳು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಜೀವಿಗಳು. ಅವು ಸೊಳ್ಳೆ, ನೊಣ, ಸಣ್ಣ ಕೀಟಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕೀಟಗಳನ್ನ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಮನೆಯೊಳಗಿನ ಕೀಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹಲ್ಲಿಯ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನ ಕೇವಲ ಶುಭ ಅಥವಾ ಅಶುಭದೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅದು ಪರಿಸರದ ಸಹಜ ಭಾಗವೆಂಬುದನ್ನ ಮನಗಾಣಬೇಕು.
ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವದ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನ ಅಗತ್ಯ
ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಕೆಲವರು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹಾಗೂ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಕೇವಲ ಹಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆತಂಕ ಅಥವಾ ಭಯಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಜೀವನದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಕೇವಲ ಇಂತಹ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸುವ ಬದಲು ವಿವೇಕ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವಿಕತೆಯನ್ನ ಆಧರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಶುಭವೇ ಅಥವಾ ಅಶುಭವೇ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳಿವೆ. ಕೆಲವರು ಇದನ್ನ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಕೆಲವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸೂಚನೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಢೀಕರಣವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಭಾಗವಾಗಿ ಗೌರವಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನೂ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)