Tamarind Tree vastu facts : ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ-ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಗಿಡ-ಮರಗಳಿವೆ ವಿಶೇಷ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಮಾನವನ ಜೀವನದ ಮೇಲೂ ಇವುಗಳು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮರಗಳನ್ನು ನಾವು ದೇವರಂತೆ ಪೂಜಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟನ್ನು ಮನೆ ಮುಂದೆ ಬೆಳೆಸಲೂ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡುತ್ತೇವೆ.. ಈ ಪೈಕಿ ಹುಣಸೆ ಮರ ಸಹ ಒಂದು..
Tamarind Tree facts : ಕೆಲವು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಅಥವಾ ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಬೆಳೆಸುವುದರಿಂದ ಸುಖ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಗಿಡಗಳು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಕಂಪೌಂಡ್ನಿಂದಲೂ ದೂರ ಇರಿಸಿ ಅಂತ ಸಲಹೆ ನೀಡ್ತಾರೆ.. ಅವುಗಳ ಪೈಕಿ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣಿನ ಮರವೂ ಒಂದು..
ಹೌದು.. ಹುಣಸೆ ಮರಕ್ಕೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳಿವೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹುಣಸೆ ಮರ ಇರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ತಾವಾಗಿಯೇ ಬೆಳೆದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅದು ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಈ ಮರವು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳ ಕಂಪನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಹುಣಸೆ ಮರದ ಬಳಿ ವಾಸಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಿರಂತರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಹಾಗೂ ತೀವ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಇದು ವ್ಯಾಪಾರ-ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿ, ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವೆ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ಸಂಘರ್ಷಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹುಣಸೆ ಮರವನ್ನು ಮನೆಯ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಬೆಳೆಯದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ..
ಖರ್ಜೂರದ ಗಿಡ : ಕೇವಲ ಹುಣಸೆ ಮರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಮನೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಖರ್ಜೂರದ ಗಿಡವನ್ನು ನೆಡುವುದು ಕೂಡ ಅಶುಭ. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಖರ್ಜೂರದ ಮರವು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಹಣ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳುವಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಖರ್ಜೂರದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡಬಾರದು ಎಂದು ಹಿಂದೂ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಈ ಮರಗಳನ್ನು ನೆಡಿ : ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಧನ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿ ನೆಲೆಸಬೇಕಾದರೆ ಜನರು ತುಳಸಿ, ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಥವಾ ಅಶೋಕ ಗಿಡಗಳಂತಹ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನೆಡಬೇಕು. ಇವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು (Positive Energy) ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಪರಿಹಾರ: ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಿಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳದೆ ಹುಣಸೆ ಮರ ಬೆಳೆದಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಕಿತ್ತು ಬೇರೆಡೆ (ಜನರಿಲ್ಲದ ಅಥವಾ ಕಾಡಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ) ನೆಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ..
(ಗಮನಿಸಿ: ನಾವು ಮೂಡನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲದೆ, ಸಂಪ್ರಾದಾಯಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವೂ ಅಲ್ಲ. ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಇದನ್ನು Zee Kannada News ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)