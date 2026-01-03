ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಕುಂಡಲಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ದೋಷವಿದೆಯೇ? ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಿನ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ

Chandra Dosha: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನನ್ನ ಮನಸ್ಸು, ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಸಮತೋಲನದ ಅಂಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರನು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯನ್ನ ಆಳುತ್ತಾನೆ. ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ದುರ್ಬಲನಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಚಂದ್ರ ದೋಷವಿದ್ದರೆ, ಅದು ಮಾನಸಿಕ ಅಶಾಂತಿ, ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಕೊರತೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರ ದೋಷದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಕೆಲವು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಶಿವನು ಚಂದ್ರನನ್ನ ತನ್ನ ಶಿರದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾನೆ. ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ದೋಷವನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನನ್ನ ಬಲಪಡಿಸಲು ಶಿವನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪೌಷ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ದಿನದಂದು ಚಂದ್ರ ದೋಷವನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನ ಸಹ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪರಿಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಯಾವಾಗ?: 2026ರ ಮೊದಲ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಜನವರಿ 3ರಂದು ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನವನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಜನರು ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ವಿದ್ವಾಂಸರು ಸೂಚಿಸಿದ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನ ದಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸೂರ್ಯೋದಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜನವರಿ 3ರಂದು ಬರುವ ಪೌಷ ಪೌರ್ಣಮಿಯಂದು ಶಿವನನ್ನ ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ ಎಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಚಂದ್ರ ದೋಷ ತಪ್ಪಿಸಲು ಪರಿಹಾರಗಳು
ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿರುವ ಚಂದ್ರ ದೋಷವನ್ನ ನಿವಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನನ್ನ ಬಲಪಡಿಸಲು, ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಿನದಂದು ಅಕ್ಕಿ, ಹಿಟ್ಟು, ಹಾಲು, ಮೊಸರು ಮುಂತಾದ ಬಿಳಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ದಾನ ಮಾಡಿ. ಬಿಳಿ ವಸ್ತುಗಳು ಚಂದ್ರನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ.
ಈ ದಿನ ಬೆಳ್ಳಿ ಉಂಗುರ ಮತ್ತು ಇತರ ಆಭರಣಗಳನ್ನ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಚಂದ್ರನ ದೋಷಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನನ್ನ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಗೂ ಸಹ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಿಂದ ನೀವು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಅಮ್ಮ ದೇವಿಯನ್ನ ಪೂಜಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಚಂದ್ರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿನ ಚಂದ್ರ ದೋಷವು ಬೇಗನೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಿನದಂದು ಶಿವನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪೂಜಿಸಬೇಕು. ಅಕ್ಕಿ, ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೊರಕೆಯನ್ನ ದಾನ ಮಾಡಬಹುದು. ಇವು ಚಂದ್ರ ದೋಷವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ತರುತ್ತದೆ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)