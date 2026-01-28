ನಾಳೆ ಜಯ ಏಕಾದಶಿ.. ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ರಾಯರ ಭಕ್ತರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ದಿನ..! ಈ ರೀತಿ ಪೂಜಿಸಿದರೆ ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ

Jaya Ekadashi 2026 puja vidhi : ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಏಕಾದಶಿಗಳಲ್ಲಿ, ಜಯ ಏಕಾದಶಿಯ ಉಪವಾಸವನ್ನು ವಿಶೇಷವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ, ಜಯ ಏಕಾದಶಿ ಜನವರಿ 29, 2026 ಮತ್ತು ಗುರುವಾರ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬರುವ 24 ಏಕಾದಶಿಗಳ ಉಪವಾಸಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಜಯ ಏಕಾದಶಿಯಂದು ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಜೀವನದಿಂದ ದುಃಖ, ಬಡತನ ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಮೃದ್ಧಿ, ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜಯ ಏಕಾದಶಿಯ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ದೆವ್ವ ಮತ್ತು ರಾಕ್ಷಸರ ಗರ್ಭದಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇದರಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಈ ವರ್ಷದ ಏಕಾದಶಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಮೀಸಲಾದ ಏಕಾದಶಿಯ ಉಪವಾಸವು ಗುರುವಾರ ಬರುತ್ತದೆ. ಗುರುವಾರ ಮತ್ತು ಏಕಾದಶಿಯ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಯಾವಾಗಲೂ ಫಲಪ್ರದವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಜಯ ಏಕಾದಶಿ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಜನವರಿ 29, 2026 ಮತ್ತು ಗುರುವಾರ ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಈ ದಿನದಂದು ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಈ ದಿನದಂದು ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಿಂದ ಪಾಪಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ಮಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ದುಃಖ ಮತ್ತು ಬಡತನ ದೂರವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಗುರುವಾರ ಮತ್ತು ಏಕಾದಶಿ ಸೇರಿದಾಗ, ನೀವು ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜಯ ಏಕಾದಶಿಯ ದಿನದಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಎದ್ದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ. ನಂತರ, ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ. ಪೂಜೆಯ ನಂತರ, ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ದುಃಖಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ನೀವು ಕೆಳಗೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ಯಾವುದೇ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು 108 ಬಾರಿ ಜಪಿಸಬಹುದು. ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಓಂ ವಿಷ್ಣುವೇ ನಮಃ:
ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ವಾಸುದೇವಾಯ
