English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Spiritual
  • ನಾಳೆ ಜಯ ಏಕಾದಶಿ.. ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ರಾಯರ ಭಕ್ತರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ದಿನ..! ಈ ರೀತಿ ಪೂಜಿಸಿದರೆ ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ

ನಾಳೆ ಜಯ ಏಕಾದಶಿ.. ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ರಾಯರ ಭಕ್ತರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ದಿನ..! ಈ ರೀತಿ ಪೂಜಿಸಿದರೆ ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ

Jaya Ekadashi 2026 : ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏಕಾದಶಿಯೂ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಜಯ ಏಕಾದಶಿಯು ದುಃಖ, ಬಡತನ ಮತ್ತು ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಈ ಉಪವಾಸ ಗುರುವಾರದಂದು ಇರುವುದರಿಂದ ಅದರ ಮಹತ್ವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.. ವಿಧಿ ವಿಧಾನ ಆಚರಣೆಯ ಭಾಗ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Jan 28, 2026, 09:06 PM IST
    • ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏಕಾದಶಿಯೂ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ
    • ಜಯ ಏಕಾದಶಿಗೆ ಬಡತನ ಮತ್ತು ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯಿದೆ
    • ಜಯ ಏಕಾದಶಿ ಗುರುವಾರದಂದು ಇರುವುದರಿಂದ ಅದರ ಮಹತ್ವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ

Trending Photos

Bats: ಬಾವಲಿಗಳು ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ ನೇತಾಡುವುದೇಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಕಾರಣ ತಿಳಿದರೆ ನೀವು ಮೂಕವಿಸ್ಮಿತರಾಗೋದಂತು ಪಕ್ಕಾ!
camera icon9
Bats
Bats: ಬಾವಲಿಗಳು ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ ನೇತಾಡುವುದೇಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಕಾರಣ ತಿಳಿದರೆ ನೀವು ಮೂಕವಿಸ್ಮಿತರಾಗೋದಂತು ಪಕ್ಕಾ!
ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ವಿಶಲ್‌ ಹಾಳಾಗಲು ನೀವು ಮಾಡುವ ಈ ತಪ್ಪೇ ಕಾರಣ..! ಒಂದು ಪೈಸೆ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಸರಿಪಡಿಸಿ
camera icon7
Pressure cooker whistle
ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ವಿಶಲ್‌ ಹಾಳಾಗಲು ನೀವು ಮಾಡುವ ಈ ತಪ್ಪೇ ಕಾರಣ..! ಒಂದು ಪೈಸೆ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಸರಿಪಡಿಸಿ
BBK12:ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ-12ರ ಪಟಾಕಿ ಪೋರಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹವಾ ಬಲು ಜೋರು
camera icon5
Rakshitha shetty
BBK12:ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ-12ರ ಪಟಾಕಿ ಪೋರಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹವಾ ಬಲು ಜೋರು
ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಾ ಅನ್ನೋ ಮಾತಿಲ್ಲ..! ಟಾಪ್ 5 ತಾಣಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ
camera icon5
Lovers Day
ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಾ ಅನ್ನೋ ಮಾತಿಲ್ಲ..! ಟಾಪ್ 5 ತಾಣಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ
ನಾಳೆ ಜಯ ಏಕಾದಶಿ.. ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ರಾಯರ ಭಕ್ತರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ದಿನ..! ಈ ರೀತಿ ಪೂಜಿಸಿದರೆ ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ

Jaya Ekadashi 2026 puja vidhi : ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಏಕಾದಶಿಗಳಲ್ಲಿ, ಜಯ ಏಕಾದಶಿಯ ಉಪವಾಸವನ್ನು ವಿಶೇಷವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ, ಜಯ ಏಕಾದಶಿ ಜನವರಿ 29, 2026 ಮತ್ತು ಗುರುವಾರ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬರುವ 24 ಏಕಾದಶಿಗಳ ಉಪವಾಸಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಜಯ ಏಕಾದಶಿಯಂದು ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಜೀವನದಿಂದ ದುಃಖ, ಬಡತನ ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಮೃದ್ಧಿ, ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜಯ ಏಕಾದಶಿಯ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ದೆವ್ವ ಮತ್ತು ರಾಕ್ಷಸರ ಗರ್ಭದಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇದರಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಈ ವರ್ಷದ ಏಕಾದಶಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಮೀಸಲಾದ ಏಕಾದಶಿಯ ಉಪವಾಸವು ಗುರುವಾರ ಬರುತ್ತದೆ. ಗುರುವಾರ ಮತ್ತು ಏಕಾದಶಿಯ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಯಾವಾಗಲೂ ಫಲಪ್ರದವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಂದೇ ಪಿತಾ-ಪುತ್ರರ ಮಹಾ ಸಂಯೋಗ.. ಡಬಲ್‌ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಈ 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯೋದಯ

ಜಯ ಏಕಾದಶಿ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಜನವರಿ 29, 2026 ಮತ್ತು ಗುರುವಾರ ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಈ ದಿನದಂದು ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಈ ದಿನದಂದು ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಿಂದ ಪಾಪಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ಮಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ದುಃಖ ಮತ್ತು ಬಡತನ ದೂರವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಗುರುವಾರ ಮತ್ತು ಏಕಾದಶಿ ಸೇರಿದಾಗ, ನೀವು ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.

ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜಯ ಏಕಾದಶಿಯ ದಿನದಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಎದ್ದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ. ನಂತರ, ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ. ಪೂಜೆಯ ನಂತರ, ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ದುಃಖಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ನೀವು ಕೆಳಗೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ಯಾವುದೇ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು 108 ಬಾರಿ ಜಪಿಸಬಹುದು. ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಓಂ ವಿಷ್ಣುವೇ ನಮಃ:
ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ವಾಸುದೇವಾಯ 

(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Jaya Ekadashi 2026jaya ekadashi in january 2026january 2026 ekadashiekadashi january 2026

Trending News