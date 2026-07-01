/ಜುಲೈ 2026ರಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಖುಲಾಯಿಸಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟ.. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು, ಬಂಪರ್‌ ಧನಲಾಭ

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಜುಲೈ 2026ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗ್ರಹಗತಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು, ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಬಂಪರ್ ಧನಲಾಭವೇ ಹರಿದುಬರಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜುಲೈ ಮಾಸ ಭವಿಷ್ಯ ಮೇಷ, ವೃಷಭ, ಮಿಥುನ, ಕರ್ಕ, ಸಿಂಹ, ಕನ್ಯಾ, ತುಲಾ, ವೃಶ್ಚಿಕ, ಧನು, ಮಕರ, ಕುಂಭ ಮತ್ತು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ:
ಜುಲೈ 2026 ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಕೈಗೊಂಡ ಕೆಲಸಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಶುಭ ವಾರ್ತೆ ಕೇಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ:
ಜುಲೈ 2026ರಲ್ಲಿ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಜನರು ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಾಣಲಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ನಿವಾರಣೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಫಲಪ್ರದವಾಗಿರಲಿವೆ. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಲೇ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ:
ಹಣದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವಗುರು ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಯೋಜಿತ ಕೆಲಸಗಲು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಹಣದ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಆದರೂ, ಖರ್ಚು-ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ:
ಜುಲೈ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿಗಿರಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನವು ತುಂಬಾ ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿರಲಿದೆ, ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ:
ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಆತ್ಮಕಾರಕ ರವಿ ಬಲ ಇರಲಿದ್ದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ಮದುವೆ ಆಗದವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ವಿವಾಹ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳು ಬರಬಹುದು. ಈ ತಿಂಗಳು ಬಹುಕಾಲದ ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ನನಸಾಗುವ ಸುವರ್ಣ ಕಾಲ ಎಂತಲೇ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ:
ಜುಲೈ ತಿಂಗಳು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಯಾಣಗಳು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರಲಿವೆ. ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರ ವಾತಾವರಣ ಇರಲಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಯೋಜಿಸಿ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಲಿದೆ. ದೂರದ ಊರಿನಲ್ಲಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಸಂತೋಷ ಸಮಾಚಾರ ಕೇಳುವಿರಿ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ:
ಜುಲೈ ಮಾಸ ಭವಿಷ್ಯವು ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಫಲಪ್ರದವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಭಾಗ್ಯದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಗೂ ಕಾರಣವಾಗಲಿದೆ. ವಿವಾಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ:
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಲಾಭದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ಅದೃಷ್ಟದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಲಕ್ ಬದಲಾಯಿಸಲಿದೆ. ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುವಿರಿ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಪಿತೂರಿ ಮಾಡುವವರು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಯೂರುವ ಸಂಭವವಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ದೃಢನಿಶ್ಚಯದಿಂದ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ಧನು ರಾಶಿ:
ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಗುರು ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಯೋಜಿತ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಕೆಲಸದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳು ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಆದ್ಯತೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭವು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ಮೈಯೆಲ್ಲಾ ಕಣ್ಣಾಗಿರಬೇಕು.
ಮಕರ ರಾಶಿ:
ಜುಲೈ ತಿಂಗಳು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೈಗೊಂಡ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈಡೇರುತ್ತದೆ. ಧನಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುವುದರಿಂದ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ:
ಜುಳಯ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿವೆ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೀರ್ತಿ, ಗೌರವಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯೋದಯದ ಸಮಯ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ:
ಜುಲೈ ತಿಂಗಳು ಮೀನ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಜೀವನಶೈಲಿಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗದೇ ಇರಬಹುದು. ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದರೆ, ಆದಾಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಸವು ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯವು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ.
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