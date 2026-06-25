July Horoscope 2026: ಜುಲೈ ತಿಂಗಳು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಹತ್ವದ ತಿಂಗಳಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 4 ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದು, ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಹಲವು ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕಂಡುಬರಲಿದೆ. ಜುಲೈ 4ರಂದು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ. ಜುಲೈ 16ರಂದು ಸೂರ್ಯನು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಸಂಚರಿಸಲಿದ್ದು, ಜುಲೈ 24ರಂದು ಬುಧನು ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯಿಂದ ನೇರ ಚಲನೆಗೆ ಮರಳಲಿದ್ದಾನೆ. ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ಶನಿಯು ತನ್ನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯನ್ನ ಆರಂಭಿಸಲಿದ್ದಾನೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲಿದ್ದು, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದು, ವೃತ್ತಿಪರ ಸಾಧನೆಗಳಿಂದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ತಿಂಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ಎರಡು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು, ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಆರಂಭವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಥವಾ ವಿದೇಶಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಂದ ಲಾಭವಾಗುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ: ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳು ಸೃಜನಶೀಲತೆಯ ಸಮಯವಾಗಿರಲಿದೆ. ಕಲೆ, ಮಾಧ್ಯಮ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಬಹುದು. ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಗುರುತಿನ ಜೊತೆಗೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ: ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಬಹುಕಾಲದ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿಪರ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆ ತರಬಹುದು.
ಧನು ರಾಶಿ: ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಲು ಇದು ಉತ್ತಮ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬರಲಿದ್ದು, ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರು ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡ ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಮನೆ ಸಂಬಂಧಿತ ವೆಚ್ಚಗಳು ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಖರ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಬಜೆಟ್ ರೂಪಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ: ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರು ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹವಾಮಾನದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದಾದ ಕಾರಣ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೂ ಅತಿಯಾಗಿ ನಂಬದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ. ಹೂಡಿಕೆ ಅಥವಾ ಸಾಲ ನೀಡುವ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕತೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ: ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅನಗತ್ಯ ಸಹವಾಸ ಮತ್ತು ಗಮನ ಚಲಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿದ್ದು, ಯೋಗ ಹಾಗೂ ಧ್ಯಾನದಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡಬಹುದು.
ಒಟ್ಟಾರೆ, ಜುಲೈ ತಿಂಗಳು ಗ್ರಹಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಲವು ರಾಶಿಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳನ್ನ ತರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸರಿಯಾದ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಈ ಸಮಯವನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)