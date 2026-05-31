/ June Finance Horoscope 2026: ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ 12 ರಾಶಿಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...

June Finance Horoscope 2026: ಜಾತಕಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವರು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. 2026ರ 6 ನೇ ತಿಂಗಳಾದ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ, ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಿದರೆ ನೀವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬಹುದು. ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ಜಾತಕಗಳು ಹೇಗಿವೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಏನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.
ಮೇಷ (ಅಶ್ವಿನಿ, ಭರಣಿ, ಕೃತ್ತಿಕ ೧) ಗುರು, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ರಾವುಗಳ ಜೊತೆಗಿನ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಗುರುವಿನ ಬಲವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಆದಾಯವು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳೊಂದಿಗಿನ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಕೆಲವು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅನುಭವಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಕೈಗೊಂಡ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬರ ಸ್ವಂತ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತವೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಮಯ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಂಗಾತಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ (ಕೃತ್ತಿಕ ೨,೩,೪, ರೋಹಿಣಿ, ಮೃಗಶಿರ ೧,೨) ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರನು ಧನ ಮತ್ತು ತೃತೀಯ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಗುರುವು ತೃತೀಯದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇಡೀ ತಿಂಗಳು ಶುಭ ಸುದ್ದಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೇರ್ಪಡೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಶುಭ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ವಿವಾಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹವು ದೃಢೀಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯೋಜಿಸಿದಂತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತೀರಿ. ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯಾಣವು ತುಂಬಾ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶದಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳುತ್ತೀರಿ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಮಿಥುನ (ಮೃಗಶಿರ 3,4, ಆರ್ದ್ರ, ಪುನರ್ವಸು 1,2,3) ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ಸಂಚಾರವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿ ಯೋಗಗಳನ್ನು ತರಬಹುದಾದರೂ, ಭಾಗ್ಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಹು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಹಣದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿರುವ ಗುರು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಎಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ. ಷೇರುಗಳು, ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ವೆಚ್ಚಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ಕೇಳುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸದ ಜೀವನವು ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಹೊಸ ಎತ್ತರವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತವೆ. ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅದೃಷ್ಟ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ (ಪುನರ್ವಸು ೪, ಪುಷ್ಯಮಿ, ಆಶ್ಲೇಷ) ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಗುರು ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಆಟವಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹಾಡುಗಳಂತೆ ಹಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆರು ಗ್ರಹಗಳು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ರಾಜಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಧನಯೋಗಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳೊಂದಿಗಿನ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಸಮಯವು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸಿಕೊಂಡಷ್ಟೂ ಉತ್ತಮ. ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೇಶ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳು ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಸರಾಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ವಹಿಸಲಾಗುವುದು. ಅನಗತ್ಯ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ. ಆಹಾರ ಮತ್ತು ವಿಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಸಿಂಹ (ಮಖ, ಪುಬ್ಬ, ಉತ್ತರ ೧) ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ರವಿ ಈ ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಹತ್ತನೇ ಮತ್ತು ಲಾಭ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಜೀವನವು ಬಂಡಿಯ ಮೇಲಿನ ಬಂಡಿಯಂತೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಗೃಹ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಯೋಗಗಳು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ದೇಶ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಒತ್ತಡವಿದ್ದರೂ, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳು ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಖರ್ಚುಗಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಉಚ್ಛ್ರಾಯದಿಂದಾಗಿ, ಶುಭ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲಿನ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿದೇಶದಿಂದ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಹ್ವಾನಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವಿವಾಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವಿದೇಶಿ ಸಂಬಂಧ ದೃಢಪಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭದ ಕೊರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಸಮಯ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಅವರು ಬಯಸಿದ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಕನ್ಯಾ: (ಉತ್ತರ 2,3,4, ಹಸ್ತ, ಮನಸ್ಸು 1,2) ಗುರುವು ಲಾಭದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಚ್ಛತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ಬುಧ ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಇಡೀ ತಿಂಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಿರಿ. ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸರಾಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಯೋಜಿತ ಕೆಲಸಗಳು ಯೋಜಿಸಿದಂತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನೀವು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಬಹುತೇಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನೀವು ಕೆಲವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರವಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನೀವು ಗಳಿಸುವಿರಿ. ರಾಹು ಆರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಆದಾಯದ ಕೊರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಆಶಾದಾಯಕವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ದೂರದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತೀರಿ.
ತುಲಾ: (ಚಿತ್ತ 3,4, ಸ್ವಾತಿ, ವಿಶಾಖ 1,2,3) ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರನು ಭಾಗ್ಯ ಮತ್ತು ದಶಾ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಗುರುವು ದಶಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತಿಂಗಳು ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಶುಭ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶದಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭವು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಯ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಷೇರುಗಳು, ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಬಹಳ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹಬ್ಬಗಳು, ಮನರಂಜನೆ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿಗಳ ಮೇಲೆ ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಬಾಕಿ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯವು ಬೆಂಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಯೋಗವಿರುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ: (ವಿಶಾಖ , ಅನುರಾಧ, ಜ್ಯೇಷ್ಠ) ಶುಕ್ರನ ಅನುಕೂಲಕರ ಸ್ಥಾನ, ಗುರುಗಳ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಸ್ವಂತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗುರುಗ್ರಹ ಇರುವುದರಿಂದ, ಜೀವನವು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆದ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವು ತುಂಬಾ ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ಕೊರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ. ಐಷಾರಾಮಿ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರ ಮೇಲೆ ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹಣಕಾಸಿನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೀರಿ. ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಕುಟುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವಿವಾಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ನೀವು ಬಯಸಿದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು ಪರಿಹಾರದತ್ತ ಸಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಧನು: (ಮೂಲಾ, ಪೂರ್ವಾಷಾಢ, ಉತ್ತರಾಷಾಢ ೧) ಪ್ರಸ್ತುತ, ರಾಹು ಮೂರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಮಂಗಳ ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದು ಲಾಭದಾಯಕ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಆದಾಯದ ಕೊರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಎಂಟನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಉಚ್ಛ್ರಾಯ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ, ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾದರೂ, ಖರ್ಚುಗಳು ಸಹ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನ ಏಳನೇ ಮನೆಯಿಂದಾಗಿ, ಉತ್ತಮ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತೀರಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಜೀವನವು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿನ ಒತ್ತಡದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಮದುವೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆರೋಗ್ಯವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ: (ಉತ್ತರಾಷಾಢ ೨,೩,೪, ಶ್ರವಣ, ಧನಿಷ್ಠ ೧,೨) ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನೊಂದಿಗೆ ಉಚ್ಛ ಗುರುವಿನ ಸಂಯೋಗ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಉತ್ತಮ ಆರ್ಥಿಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ತಿಂಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳನ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಿಂದಾಗಿ, ಕೆಲಸ, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವು ರೋಮಾಂಚಕ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಯ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದ ಜೀವನವು ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೀರಿ. ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳು ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನೀವು ಕೇಳುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಟ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.
ಕುಂಭ: (ಧನಿಷ್ಟ 3,4, ಶತಭಿಷಂ, ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರ 1,2,3) ಗುರುವಿನ ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಾನದಿಂದಾಗಿ, ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವವು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ರವಿ ಮತ್ತು ಬುಧನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದಾಗಿ, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಈಡೇರುತ್ತದೆ. ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗಿನ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಫಲಪ್ರದವಾಗುತ್ತವೆ. ಎರಡನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ, ದೇಶ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡವಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಟಾಚಾರದ ಕೊರತೆಯಿರಬಾರದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಹೊಸ ನೆಲವನ್ನು ಮುರಿಯುತ್ತವೆ. ವಿವಾಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವು ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಮೀನ: (ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರ ೪, ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರ, ರೇವತಿ) ಈ ತಿಂಗಳು, ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರವು ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಮಂಗಳನ ಹಣದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ, ಆದಾಯವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀವನವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ತಿರುವುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತವೆ. ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ ಯೋಗವಿದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೂ ವಿದೇಶದಿಂದ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಶುಭ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಆದಾಯವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತ ಜನರು ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಶುಭ ಮತ್ತು ದೈವಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭವು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮೀರುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮದುವೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆ: ಈ ಲೇಖನವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ, ಇದನ್ನು ತೆಲುಗು ನ್ಯೂಸ್ 18 ದೃಢೀಕರಿಸಿಲ್ಲ.