Guru Gochar: ಗುರು ತನ್ನ ಉಚ್ಚ ರಾಶಿಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕುಬೇರನ ಅನುಗ್ರಹ ದೊರೆಯಲಿದೆ.
Jupiter In Cancer: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ, ಬುದ್ದಿ, ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರಹ ಎನ್ನಲಾಗುವ ಗುರು ಜೂನ್ 2, 2026 ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31, 2026 ರವರೆಗೆ ತನ್ನ ಉಚ್ಚ ರಾಶಿಯಾದ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲಿದ್ದು ಹಂಸ ಮಹಾಪುರುಷ ಯೋಗ (Hamsa Mahapurusha Rajayoga) ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವಿರಿಗೆ ಕುಬೇರ ಯೋಗ (Kubera Yoga) ಲಭಿಸಲಿದ್ದು, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ದೊರೆಯಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ..
ಮೇಷ ರಾಶಿ:
ತನ್ನ ಉಚ್ಚ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಸಂಚಾರ (Guru Transit) ಹಂಸ ಮಹಾ ಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗದ ಫಲವಾಗಿ ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ರಾಜಯೋಗವು ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುರಿಮಳೆಯನ್ನೇ ಸುರಿಸಲಿದ್ದು ಆದಾಯ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಆಗಲಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಮದುವೆಯಾಗದವರಿಗೆ ವಿವಾಹ ಯೋಗವಿದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ:
ಗುರು ಗೋಚಾರ ಫಲವಾಗಿ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಜಕೀಯ ರಂಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಅದೃಷ್ಟದ ಸಮಯ. ವೃತ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭಾಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುವ ಸುಸಮಯ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ:
ಜೂನ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಗುರು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಗೇ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಗುರುವಿನ ಉಚ್ಚ ರಾಶಿಯೂ ಆಗಿದ್ದು ಹಂಸ ಮಹಾಪುರುಷ ಯೋಗವು ಇವರಿಗೆ ರಾಜವೈಭೋಗವನ್ನು ತರಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಭತ್ಯೆ, ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಲಿದ್ದು, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವಿರಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳು ಜರುಗಲಿವೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯೋದಯದ ಸಮಯ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ:
ಗುರು ಸಂಚಾರವು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಪೂರ್ಣವನ್ನು ಬಲವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು, ಭೂಮಿ ಖರೀದಿಸುವ ಸೌಭಾಗ್ಯವೂ ಇದೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಗೆಹರಿಯಲಿವೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವವರಿಗೆ ಬೇರೆಡೆ ಸಿಲುಕಿರುವ ಹಣ ಕೈ ಸೇರುವ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ:
ಗುರು ಉಚ್ಚ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವಾಗ ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಹಂಸ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗವು ಉತ್ತಮ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗ ದೊರೆಯಲಿದ್ದು, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಭೂಮಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುವಿರಿ. ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಇದು ಬಂಗಾರದಂತಹ ಸಮಯ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ:
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಅಧಿಪತಿ ಎನ್ನಲಾಗುವ ಗುರು ಉತ್ಕೃಷ್ಟನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮನ್ನಣೆ, ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವಿರಿ. ಹಣದ ಮೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು, ಕುಬೇರನ ಸಂಪತ್ತೇ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಸೇರಲಿದೆ. ಐಷಾರಾಮಿ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸುವ ಸೌಭಾಗ್ಯವಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಂತಹ ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳು ಜರುಗಲಿವೆ. ಸ್ವಂತ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ:
ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗುರು ಸಂಚಾರವು ಮಕರ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿ, ಗೌರವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ಹಠಾತ್ ಧನಲಾಭವು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಲಿದೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ದೊರೆಯಲಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತದೆ. ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಸರಿಹೋಗಲಿವೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಂಡಿರದಷ್ಟು ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವಿರಿ.
ಮೀನ ರಾಶಿ:
ಉಚ್ಚ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಸಂಚಾರ ಫಲವಾಗಿ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆದಾಯ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಲಿದೆ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿರುವ ಹೂಡಿಕಗಳು ಭರ್ಜರಿ ಆದಾಯವನ್ನು ತರಲಿದ್ದು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಲಿವೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾದ ಸುಮಧುರ ಸಮಯ ಇದಾಗಿರಲಿದೆ.
ಸೂಚನೆ : ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.