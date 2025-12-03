ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆ: ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಒಲಿಯಲಿದೆ

Guru Vakri 2025: ಡಿಸೆಂಬರ್ 5ರಂದು ಸಂಜೆ 5:25ಕ್ಕೆ ಗುರು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗುತ್ತಾನೆ. ಮಾರ್ಚ್ 11ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 8:56ರವರೆಗೆ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಸಾಗುವುದನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಅದು ನೇರವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 11ರವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ರಾಶಿಯ ಜನರ ಮೇಲೆ ಹಿಮ್ಮುಖ ಗುರು ಯಾವ ವಿಭಿನ್ನ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ಬೀರುತ್ತಾನೆ. ಹಿಮ್ಮುಖ ಗುರುವಿನ ಶುಭ ಸ್ಥಾನದ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಅಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಲು ನೀವು ಯಾವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಮೇಷ ರಾಶಿ: ನಿಮ್ಮ ಮೂರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವು ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದ ಮೂರನೇ ಮನೆ ಧೈರ್ಯ, ಸಹೋದರರು ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಹಿಮ್ಮುಖ ಗುರು ಸಂಚಾರವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇತರರ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಜರಿಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗುರುವಿನ ಅಶುಭ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಲು, ನೀವು ಮಾರ್ಚ್ 11ರವರೆಗೆ ದುರ್ಗಾದೇವಿಯನ್ನ ಪೂಜಿಸಬೇಕು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ನಿಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವು ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಜಾತಕದ ಎರಡನೇ ಮನೆಯು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿಮ್ಮುಖ ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರವು ನಿಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 11ರವರೆಗೆ ದತ್ತಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸೇವಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆ ಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗುರುವಿನ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಹಳದಿ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೂವರೆ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ಬೇಳೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಗುರುವು ನಿಮ್ಮ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮೊದಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದ ಮೊದಲ ಮನೆಯಾದ ಲಗ್ನವು ನಮ್ಮ ದೇಹ ಮತ್ತು ಮುಖದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಹಿಮ್ಮುಖ ಗುರು ಸಂಚಾರವು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತಮ ನಡವಳಿಕೆಯು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಅಥವಾ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಅಥವಾ ತಂದೆಯಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗುರುವಿನ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಗೌರವಿಸಿ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 18 ವರ್ಷ ಅದೃಷ್ಟ ತರುವುದು ರಾಹುವಿನ ಮಹಾದಶಾ ! ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಒಲಿದು ಬರುವುದು ಯಶಸ್ಸು
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ: ನಿಮ್ಮ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವು ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಮನೆಯು ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚು ಮತ್ತು ವೈವಾಹಿಕ ಸುಖಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿಮ್ಮುಖ ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರವು ನಿಮಗೆ ವೈವಾಹಿಕ ಸುಖವನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿಯು ನೀವು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಗುರುವಿನ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾರ್ಚ್ 11ರವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಸರಿ ಅಥವಾ ಅರಿಶಿನ ತಿಲಕವನ್ನ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಗುರುವು ನಿಮ್ಮ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮನೆಯು ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಆಸೆಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಗುರುವಿನ ಈ ಹಿಮ್ಮುಖ ಸಂಚಾರವು ಮಾರ್ಚ್ 11ರವರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷದ ಸಮಯವನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಆಸ್ತಿಯಿಂದಲೂ ನೀವು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗುರುವಿನ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಾಗ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವು ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದ ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ, ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ತಂದೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿಮ್ಮುಖ ಗುರು ಸಂಚಾರದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಲಾಭವನ್ನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಜವಳಿ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗುರುವಿನ ಶುಭ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾರ್ಚ್ 11ರವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ: ನಿಮ್ಮ ಒಂಬತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವು ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದ ಒಂಬತ್ತನೇ ಮನೆಯು ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿಮ್ಮುಖ ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 11ರವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ನಿಷ್ಠರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಿಂದ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗುರುವಿನ ಶುಭ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಪ್ರತಿದಿನ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 2026 ರಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ರಾಜಯೋಗ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬುಧ ಶುಕ್ರರಿಂದ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸಲಿದೆ ಜೀವನ.. ತುಂಬಲಿದೆ ಖಜಾನೆ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: ಗುರುವು ನಿಮ್ಮ ಎಂಟನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದ ಎಂಟನೇ ಮನೆಯು ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಗುರುವಿನ ಈ ಹಿಮ್ಮುಖ ಸಂಚಾರವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 11ರವರೆಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ವತಂತ್ರ ಮನಸ್ಸಿನವರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ, ಆದರೆ ನೀವು ಲೌಕಿಕ ಸುಖಗಳನ್ನ ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗುರುವಿನ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರುವ ಸಂತರು ಅಥವಾ ನಿರ್ಗತಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ದಾನ ಮಾಡಲು ಮರೆಯದಿರಿ.
ಧನು ರಾಶಿ: ನಿಮ್ಮ ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವು ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದ ಏಳನೇ ಮನೆಯು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿಮ್ಮುಖ ಸಂಚಾರವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 11ರವರೆಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನೀವು ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಗುರುವಿನ ಅಶುಭ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಲು, ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರುವ ಯಾವುದೇ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನ ಉಪಚರಿಸಲು ಮರೆಯದಿರಿ.
ಮಕರ ರಾಶಿ: ನಿಮ್ಮ ಆರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವು ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದ ಆರನೇ ಮನೆ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಶತ್ರುಗಳು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿಮ್ಮುಖ ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರವು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಉತ್ತಮವಾಗಿಡುತ್ತದೆ. ಶತ್ರುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 11ರವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶವನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗುರುವಿನ ಅಶುಭ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಲು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿ ಮತ್ತು ಅರಳಿ ಮರದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನ ಸುರಿಯಿರಿ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ: ಗುರುವು ನಿಮ್ಮ ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದ ಐದನೇ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳು, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ವಿವೇಚನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಣಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಗುರುವಿನ ಈ ಹಿಮ್ಮುಖ ಸಂಚಾರವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೌರವ ತರುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 11ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳ ನಗುವಿನಿಂದ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗುರುವಿನ ಶುಭ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಗಣೇಶನನ್ನ ಪೂಜಿಸಿ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುವುದನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿ.
ಮೀನ ರಾಶಿ: ನಿಮ್ಮ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವು ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ, ಭೂಮಿ, ವಾಹನ ಮತ್ತು ತಾಯಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿಮ್ಮುಖ ಗುರು ಸಂಚಾರದಿಂದ, ಭೂಮಿ, ಮನೆ ಮತ್ತು ವಾಹನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಲು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಅನಗತ್ಯ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳು ಸಹ ಸಾಧ್ಯ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ. ಗುರುವಿನ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಅವರಿಗೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಹು ಶುಕ್ರರ ಮಹಾಸಂಯೋಗ: 18 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಕಲವೂ ಕೈಗೂಡುವ ಪರ್ವಕಾಲ, ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಯಶಸ್ಸು
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)