ಈ 2 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರುವಿನ ಬಲದಿಂದ ಬಂಪರ್‌ ಲಕ್‌! ವರ್ಷವಿಡೀ ಅದೃಷ್ಟ.. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಹಿಡಿದರೂ ಚಿನ್ನ..

Jupiter transit: ಗುರುವಿನ ಬಲದಿಂದ, ಯಾವುದೇ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಬಹುದು. 2026 ರಲ್ಲಿ, ಎರಡೂ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ವರ್ಷವಿಡೀ ಗುರುವಿನ ಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಅವರ ಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ವಿಷಯಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ.
ಹೊಸ ವರ್ಷ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ವಿಪತ್ತು ತರುತ್ತದೆ. 2026 ರ ಅಧಿಪತಿ ಗುರು. ಧನು ಮತ್ತು ಮೀನ ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಅವನ ಕರುಣೆ ಮತ್ತು ದಯೆ ಹೇರಳವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಗುರುವಿನ ಬಲ ಹೆಚ್ಚು. ಈ ಎರಡು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಇಡೀ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗುರುವಿನ ಪ್ರಭಾವವಿದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಈ ಎರಡು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ವರ್ಷವಿಡೀ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗುರು ಗ್ರಹವು ಈ ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಬಲವಾದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತೀರಿ. ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯು ಉತ್ತಮ ವರ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದು ಬಹಳ ಸಮೃದ್ಧ ವರ್ಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಗುರುವಿನ ಬಲದಿಂದಾಗಿ, ಅವರ ಆದಾಯವು 2026 ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ. ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಗುರುವಿನ ಬಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಗುರುವಾರದಂದು ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಂಕುಮವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ. ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೇವಿಸಿ. ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ. ಗುರುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು ಬೆಲ್ಲ, ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಅರಿಶಿನವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ. ರವಿ ಮರ ಅಥವಾ ತುಳಸಿ ಗಿಡದ ಬಳಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ. ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)