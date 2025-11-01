ಗುರು ಸಂಚಾರದಿಂದ ಈ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾರಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಯೋಗ..!

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು, ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ದೇವತೆಯೆಂದೇ ಪರಿಗಣಿತನಾದ ಗುರು ಗ್ರಹವು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ತನ್ನ ರಾಶಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ.ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಚಿತ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಗುರು, ಡಿಸೆಂಬರ್ 5ರಂದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾನೆ.
ಈ ಸಂಚಾರವು 2026ರ ಜೂನ್ 2ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ.ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ಮೂಲಕ ಗುರುವಿನ ಈ ಪಯಣವು ಮೇಷದಿಂದ ಮೀನದವರೆಗಿನ 12 ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ.ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಐದು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯಲಿವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಗಳು ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಲಿವೆ.
ಅದೃಷ್ಟ ತರುವ ಐದು ರಾಶಿಗಳು:
ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ಗುರುವಿನ ಮಿಥುನ ಸಂಚಾರವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭಕರ. ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಹೆಚ್ಚಳ, ಹೊಸ ಆದಾಯ ಮೂಲಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ ಪ್ರತಿಫಲ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಧುರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಉನ್ನತೀಕರಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಲಾಭದಾಯಕ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭಿಸಲಿದ್ದು, ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರ ಬೆಂಬಲವೂ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಗುರು ತನ್ನದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವುದರಿಂದ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು. ಅದೃಷ್ಟ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಸಾಧ್ಯ. ಕೆಲಸದ ವಾತಾವರಣ ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಫರ್ಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಭೌತಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಹೆಚ್ಚಳ, ಸ್ನೇಹಿತರ ವಲಯದ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಬೆಂಬಲ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಲಾಭ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟದ ಸಾಥ್. ಬಾಕಿ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಥವಾ ಆಚರಣೆ ನಡೆಯಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ವ್ಯವಹಾರ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಅವಕಾಶಗಳು. ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಬಲ ಗಳಿಸಲಿದ್ದೀರಿ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ತಿರುವು. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಳ, ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ-ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧ್ಯ.
ಗುರು ಕೃಪೆಗಾಗಿ ಮಂತ್ರ ಜಪ:ಗುರು ಭಗವಾನನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಮೂಲ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸಿ: “ಓಂ ಶ್ರಮ ಶ್ರೀಂ ಶ್ರೌಂ ಸಹ ಕುರವೇ ನಮಃ!” ಇದು ಶುಭ ಫಲ ನೀಡಲಿದೆ.
ಸೂಚನೆ: ಈ ಮಾಹಿತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಧೃಡೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.