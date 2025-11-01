English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Spiritual
  • ಗುರು ಸಂಚಾರದಿಂದ ಈ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾರಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಯೋಗ..!

ಗುರು ಸಂಚಾರದಿಂದ ಈ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾರಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಯೋಗ..!

ಸಂಪತ್ತು, ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರುವ ಗುರುವು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ತನ್ನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ವಿಚಿತ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಗುರುವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 5 ರಂದು ಮತ್ತೆ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Nov 1, 2025, 08:04 PM IST
  • ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ
  • ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ
  • ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ

Trending Photos

500 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಶನಿ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರ.. ಬದಲಾಗಲಿದೆ ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ!
camera icon10
shani effects on zodiacs
500 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಶನಿ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರ.. ಬದಲಾಗಲಿದೆ ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ!
ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಸಂಚಲನಾತ್ಮಕ ನಿರ್ಧಾರ.. ಇನ್ಮುಂದೆ ರೈಲಿನ ಕೆಳಗಿನ ಬರ್ತ್‌ಗಳು ಕೇವಲ ಈ ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲು!
camera icon8
Indian Railways
ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಸಂಚಲನಾತ್ಮಕ ನಿರ್ಧಾರ.. ಇನ್ಮುಂದೆ ರೈಲಿನ ಕೆಳಗಿನ ಬರ್ತ್‌ಗಳು ಕೇವಲ ಈ ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲು!
Bigg Boss 12: ಕೊನೆಗೂ ಪ್ರಪೋಸ್‌ ಮಾಡೇ ಬಿಟ್ರು ಸೂರಜ್‌ ಸಿಂಗ್‌! ನಗುತ್ತಲೇ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಾಣದಂತೆ ನಾಟುವಂತಹ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ರಾಶಿಕಾ..
camera icon6
Bigg Boss House
Bigg Boss 12: ಕೊನೆಗೂ ಪ್ರಪೋಸ್‌ ಮಾಡೇ ಬಿಟ್ರು ಸೂರಜ್‌ ಸಿಂಗ್‌! ನಗುತ್ತಲೇ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಾಣದಂತೆ ನಾಟುವಂತಹ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ರಾಶಿಕಾ..
ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದಲ್ಲ, ವಿಶೇಷ ನಡಿಗೆಯಿಂದಲೇ ಫೇಮಸ್‌ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ಕಿಡ್‌! 27 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಈ ನಟಿಯ ಸಂಪಾದನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ
camera icon7
Ananya Panday
ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದಲ್ಲ, ವಿಶೇಷ ನಡಿಗೆಯಿಂದಲೇ ಫೇಮಸ್‌ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ಕಿಡ್‌! 27 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಈ ನಟಿಯ ಸಂಪಾದನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ
ಗುರು ಸಂಚಾರದಿಂದ ಈ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾರಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಯೋಗ..!

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು, ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ದೇವತೆಯೆಂದೇ ಪರಿಗಣಿತನಾದ ಗುರು ಗ್ರಹವು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ತನ್ನ ರಾಶಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ.ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಚಿತ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಗುರು, ಡಿಸೆಂಬರ್ 5ರಂದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾನೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಈ ಸಂಚಾರವು 2026ರ ಜೂನ್ 2ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ.ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ಮೂಲಕ ಗುರುವಿನ ಈ ಪಯಣವು ಮೇಷದಿಂದ ಮೀನದವರೆಗಿನ 12 ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ.ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಐದು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯಲಿವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಗಳು ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಲಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 200 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಒಮ್ಮೆಗೆ 4 ರಾಜಯೋಗಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವೋ ಅದೃಷ್ಟ

ಅದೃಷ್ಟ ತರುವ ಐದು ರಾಶಿಗಳು:

ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ಗುರುವಿನ ಮಿಥುನ ಸಂಚಾರವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭಕರ. ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಹೆಚ್ಚಳ, ಹೊಸ ಆದಾಯ ಮೂಲಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ ಪ್ರತಿಫಲ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಧುರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಉನ್ನತೀಕರಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಲಾಭದಾಯಕ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭಿಸಲಿದ್ದು, ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರ ಬೆಂಬಲವೂ ಸಿಗಲಿದೆ.

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಗುರು ತನ್ನದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವುದರಿಂದ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು. ಅದೃಷ್ಟ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಸಾಧ್ಯ. ಕೆಲಸದ ವಾತಾವರಣ ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಫರ್‌ಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.

ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಭೌತಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಹೆಚ್ಚಳ, ಸ್ನೇಹಿತರ ವಲಯದ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಬೆಂಬಲ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಲಾಭ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟದ ಸಾಥ್. ಬಾಕಿ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಥವಾ ಆಚರಣೆ ನಡೆಯಬಹುದು.

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ವ್ಯವಹಾರ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಅವಕಾಶಗಳು. ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಬಲ ಗಳಿಸಲಿದ್ದೀರಿ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ತಿರುವು. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಳ, ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ-ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧ್ಯ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮೋಸಾ ತಿಂದ್ರೆ ಬಿಳುತ್ತೆ ಪೈನ್‌! ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಾರಿ ಕಟ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ದಂಡ

ಗುರು ಕೃಪೆಗಾಗಿ ಮಂತ್ರ ಜಪ:ಗುರು ಭಗವಾನನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಮೂಲ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸಿ: “ಓಂ ಶ್ರಮ ಶ್ರೀಂ ಶ್ರೌಂ ಸಹ ಕುರವೇ ನಮಃ!” ಇದು ಶುಭ ಫಲ ನೀಡಲಿದೆ.

ಸೂಚನೆ: ಈ ಮಾಹಿತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಧೃಡೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

About the Author
Jupiter Transit 2025Guru GocharGemini RashiLucky Zodiac SignsFinancial Prosperity

Trending News