  • Kannada News
  • Spiritual
  • ಗುರು ಗೋಚರ: 2026 ರಲ್ಲಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರ ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳ..!

ಗುರು ಗೋಚರ: 2026 ರಲ್ಲಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರ ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳ..!

ಜ್ಞಾನ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ನೀಡುವ ಗುರು ಗ್ರಹವು 2026 ರಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಗುರುವು 2026 ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಉತ್ತುಂಗ ರಾಶಿಯಾದ ಕರ್ಕ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೇರಳವಾದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. 

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Nov 8, 2025, 07:17 AM IST
  • ಗುರು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ
  • ಪ್ರಸ್ತುತ ಗುರು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ
  • ನವೆಂಬರ್ 11, 2025 ರಂದು ಗುರು ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗುತ್ತಾನೆ

ಗುರು ಗೋಚರ: 2026 ರಲ್ಲಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರ ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳ..!

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಗುರು ಗ್ರಹವು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ರಾಶಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗುರು, ನವೆಂಬರ್ 11, 2025ರಂದು ಹಿಮ್ಮುಖಗತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದ್ದು, ಜೂನ್ 2, 2026ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಉತ್ತುಂಗ ರಾಶಿಯಾದ ಕರ್ಕಾಟಕಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸಂಚಾರವು ಎಲ್ಲ ರಾಶಿಚಕ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ವೃಷಭ, ಮಿಥುನ, ಕರ್ಕಾಟಕ ಮತ್ತು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಳದ ಯೋಗವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರು 2026ರಲ್ಲಿ ನಂಬಲಾಗದಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳ ಸುರಿಮಳೆ

ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರು ಸಂಚಾರವು ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನ ಸುಖಮಯವಾಗಿರಲಿದ್ದು, ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಮದುವೆಯ ಯೋಗವಿದೆ. ವಿವಾಹಿತರು ದಾಂಪತ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಜೂನ್ ನಂತರ ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣದ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚು. ಧೈರ್ಯ, ಸಾಹಸ ಮತ್ತು ಸೋದರ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಸೋಮಾರಿತನವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೈತಪ್ಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಒಲವು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗ

ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಂಚಾರವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತುಂಬಲಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಲಾಭವಿದ್ದು, ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಶುಭಫಲ ನೀಡಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಪ್ರೀತಿ-ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚು. ಮಾತಿನ ಪ್ರಭಾವ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶತ್ರುಗಳು ಸ್ವಯಂ ಶಾಂತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಕುಟುಂಬ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದು, ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯಬಹುದು.

ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ: ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್ ಸಮಾನ ಯಶಸ್ಸು

ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರು ತನ್ನ ಉತ್ತುಂಗ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರಿಂದ ಇದು ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌ನಂತೆಯೇ. ಸಂಪತ್ತು, ಆಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಆಸ್ತಿಗಳಿಂದ ಲಾಭವಿದೆ. ಮನಸ್ಸು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಯಶಸ್ಸು, ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯ. ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹ ಯೋಜನೆಗಳು ಈಡೇರಲಿವೆ. ದಾನ-ಧರ್ಮ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರು ಸಂಚಾರವು ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ತರುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ. ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಆಶಯಗಳು ಈಡೇರಬಹುದು. ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿರುವವರ ಸಂಪರ್ಕ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೊಡಗಿರುವವರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ವಲಯ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗುತ್ತವೆ.

ಸೂಚನೆ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

 

