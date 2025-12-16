English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Spiritual
  • 12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗೆ ಗುರು ಪ್ರವೇಶ: 2026 ರಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಡಬಲ್‌ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್.. ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಉಜ್ವಲಿಸಲಿದೆ ಬಾಳು.. ಹರಿಯಲಿದೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಧೆ

12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗೆ ಗುರು ಪ್ರವೇಶ: 2026 ರಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಡಬಲ್‌ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್.. ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಉಜ್ವಲಿಸಲಿದೆ ಬಾಳು.. ಹರಿಯಲಿದೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಧೆ

Guru Gochar: ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, 2026 ರಲ್ಲಿ ಗುರು ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಗಲಿದ್ದು ಅವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಗುರು ಮಹಾದಶ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Dec 16, 2025, 08:46 PM IST
  • ಸೂರ್ಯನ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗೆ ಗುರು ಪ್ರವೇಶ
  • 2026 ರಲ್ಲಿ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರು ಬಲ

Trending Photos

ಚಿನ್ನವನ್ನು ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಿ ಕೂಡಿಡುವುದಲ್ಲ! ಬಂಗಾರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡದೆಯೇ ಲಾಭ ಗಳಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?
camera icon6
gold jewellery
ಚಿನ್ನವನ್ನು ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಿ ಕೂಡಿಡುವುದಲ್ಲ! ಬಂಗಾರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡದೆಯೇ ಲಾಭ ಗಳಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಸತತ ಏರಿಕೆ ಮಧ್ಯ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ನೀತಿ! ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಹೊರಬಿತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ..
camera icon6
central government
ಸತತ ಏರಿಕೆ ಮಧ್ಯ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ನೀತಿ! ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಹೊರಬಿತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ..
ಜೋರ್ಡಾನ್ ರಾಜಕುಮಾರನ ಡ್ರೈವಿಂಗ್‌ ಕಂಡು ಶಾಕ್‌ ಆದ ಮೋದಿಜಿ..!
camera icon5
Jordan
ಜೋರ್ಡಾನ್ ರಾಜಕುಮಾರನ ಡ್ರೈವಿಂಗ್‌ ಕಂಡು ಶಾಕ್‌ ಆದ ಮೋದಿಜಿ..!
ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಮದುವೆಯಾದ ʼಗುಂಡಮ್ಮ&quot;..ಗೀತಾ ಮನಸ್ಸು ಗೆದ್ದ ಹುಡುಗ ಯಾರು?
camera icon5
Brahmagantu Serial
ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಮದುವೆಯಾದ ʼಗುಂಡಮ್ಮ"..ಗೀತಾ ಮನಸ್ಸು ಗೆದ್ದ ಹುಡುಗ ಯಾರು?
12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗೆ ಗುರು ಪ್ರವೇಶ: 2026 ರಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಡಬಲ್‌ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್.. ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಉಜ್ವಲಿಸಲಿದೆ ಬಾಳು.. ಹರಿಯಲಿದೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಧೆ

Jupiter Transits In Leo 2026: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, 2026 ರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಗ್ರಹ ದೇವಗುರು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಅಲಂಕರಿಸಿರುವ ಗುರು ಗ್ರಹಗಳ ಅಧಿಪತಿ ಸೂರ್ಯನ ಮನೆಗೆ ಸಾಗಲಿದ್ದಾನೆ. ಸುಮಾರು  12 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಗುರು ಸೂರ್ಯನ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಲಿದ್ದಾನೆ. ಇದರ ಪ್ರಭಾವ ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೂ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರು ದೆಸೆ ಎಂದರೆ ಗುರು ಮಹಾದಶ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

2026 ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಗುರು ದೆಸೆ: 
ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಗುರು ಶುಭ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಗುರು ದೆಸೆ ಇದ್ದಾಗ ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ವಿವಾಹ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವೃತ್ತಿ-ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ, ಭಾರೀ ಧನಸಂಪತ್ತು ದೊರೆಯಲಿದೆ. 2026 ರ ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳೆಂದರೆ... 

ವೃಷಭ ರಾಶಿ: 
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಸಂಚಾರದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭೌತಿಕ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತುಗಳು ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿವೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿನ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ವಾಹನ ಖರೀದಿಸಲು ಸಮಯ ಕೂಡಿ ಬರಲಿದೆ. ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ ಭಾರೀ ಧನಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- 18 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಪಾಪ ಗ್ರಹದಿಂದ ಖುಲಾಯಿಸಲಿದೆ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟ.. ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಯೋಗ

ತುಲಾ ರಾಶಿ: 
ಈ ರಾಶಿಯವರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಗುರು ಬಲಶಾಲಿಯಾಗುವುದರಿಂದ 2026 ರಲ್ಲಿ ಇವರು ಮಣ್ಣು ಹಿಡಿದರೂ ಬಂಗಾರವಾಗುವ ಸಮಯ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ, ವ್ಯವಹಾರ ವಿಸ್ತರಣೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಧನದ ಹರಿವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಲಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಶುಕ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ಪರಿವರ್ತನೆ: ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರದೆಸೆ ಸಕಲವೂ ಕೈ ಸೇರುವ ಪರ್ವಕಾಲ

ಧನು ರಾಶಿ: 
2026 ರಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗೆ ಗುರು ಪ್ರವೇಶದೊಂದಿಗೆ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕು ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಲಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಹೆಗಲೇರಲಿದ್ದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಯಶಸ್ಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕು ಎರಡರಲ್ಲೂ ಧನಾತ್ಮಕ ಫಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹ ನಿಮಗಿದ್ದು ಹಣದ ಹೊಳೆಯೇ ಹರಿಯಲಿದೆ. ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಜೀವನ ನಡೆಸುವಿರಿ. 

ಸೂಚನೆ :  ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
 

About the Author

Yashaswini V

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ. Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಸದ್ಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Jupiter Transits In Leo 2026Guru DeseGuru MahadashaJupiter Transits 2026Double Luck

Trending News