Jupiter Transits In Leo 2026: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, 2026 ರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಗ್ರಹ ದೇವಗುರು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಅಲಂಕರಿಸಿರುವ ಗುರು ಗ್ರಹಗಳ ಅಧಿಪತಿ ಸೂರ್ಯನ ಮನೆಗೆ ಸಾಗಲಿದ್ದಾನೆ. ಸುಮಾರು 12 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಗುರು ಸೂರ್ಯನ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಲಿದ್ದಾನೆ. ಇದರ ಪ್ರಭಾವ ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೂ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರು ದೆಸೆ ಎಂದರೆ ಗುರು ಮಹಾದಶ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
2026 ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಗುರು ದೆಸೆ:
ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಗುರು ಶುಭ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಗುರು ದೆಸೆ ಇದ್ದಾಗ ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ವಿವಾಹ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವೃತ್ತಿ-ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ, ಭಾರೀ ಧನಸಂಪತ್ತು ದೊರೆಯಲಿದೆ. 2026 ರ ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳೆಂದರೆ...
ವೃಷಭ ರಾಶಿ:
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಸಂಚಾರದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭೌತಿಕ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತುಗಳು ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿವೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿನ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ವಾಹನ ಖರೀದಿಸಲು ಸಮಯ ಕೂಡಿ ಬರಲಿದೆ. ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ ಭಾರೀ ಧನಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ:
ಈ ರಾಶಿಯವರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಗುರು ಬಲಶಾಲಿಯಾಗುವುದರಿಂದ 2026 ರಲ್ಲಿ ಇವರು ಮಣ್ಣು ಹಿಡಿದರೂ ಬಂಗಾರವಾಗುವ ಸಮಯ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ, ವ್ಯವಹಾರ ವಿಸ್ತರಣೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಧನದ ಹರಿವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಲಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.
ಧನು ರಾಶಿ:
2026 ರಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗೆ ಗುರು ಪ್ರವೇಶದೊಂದಿಗೆ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕು ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಲಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಹೆಗಲೇರಲಿದ್ದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಯಶಸ್ಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕು ಎರಡರಲ್ಲೂ ಧನಾತ್ಮಕ ಫಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹ ನಿಮಗಿದ್ದು ಹಣದ ಹೊಳೆಯೇ ಹರಿಯಲಿದೆ. ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಜೀವನ ನಡೆಸುವಿರಿ.
ಸೂಚನೆ : ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.