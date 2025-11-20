ಮೇಷ ಸೇರಿ ಈ 4 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಗುರು ಬಲದ ಆಶೀರ್ವಾದ... ಹೊಸವರ್ಷದ ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದಲೇ ತೆರೆಯಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು!

Jupiter Transit in Kannada: ದೇವತೆಗಳ ಗುರು ಗುರುವು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯ ನಂತರ ರಾಶಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನಂತರ, ಗುರುವು ಬಹಿರ್ಮುಖ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಒಂದು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷ ಇರುತ್ತಿತ್ತು, ಅದರ ಬಹಿರ್ಮುಖ ಸ್ವಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ಇದು ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಇತರ ರಾಶಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಸಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ, ನವೆಂಬರ್ ೧೧ ರಂದು, ಗುರುವು ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ೫ ರಂದು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಗೆ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮಾರ್ಚ್ ೧೧, ೨೦೨೬ ರಂದು ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ನೇರ ಚಲನೆಯು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಹೆಚ್ಚಳವೂ ಆಗಬಹುದು. ಗುರುವಿನ ನೇರ ಚಲನೆಯಿಂದ ಯಾವ ರಾಶಿಗಳು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ, ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷದ ಅಧಿಪತಿ ಗುರು ಮೂರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಬಹುದು. ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು, ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಹೆಚ್ಚಳವೂ ಆಗಬಹುದು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬಹುದು. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಸಹ ಸಾಧ್ಯ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಗುರುವು ಈ ರಾಶಿಯ ಸಂಚಾರ ಜಾತಕದ ಲಗ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಕರು, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಆಡಳಿತಗಾರರು ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿರಬಹುದು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ನೀವು ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಪ್ರಭಾವಿ ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಬಹುದು. ಅವಿವಾಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮದುವೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಗುರುವು ಈ ರಾಶಿಯ ಎಂಟನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಒಲವು ತೋರಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು. ಭಕ್ತಿಯು ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ವಿವಾದಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ನೀವು ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ.
ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಕೇವಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು. ಅದರ ನಿಖರತೆ ಅಥವಾ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಮೊದಲು, ದಯವಿಟ್ಟು ಸಂಬಂಧಿತ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ