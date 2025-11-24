English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಮಾರ್ಗಿ: ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 13ರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯ ಅದೃಷ್ಟ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ! ಸಂತೋಷ, ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ

ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, 2026 ರಲ್ಲಿ ಗುರು ಎರಡು ಬಾರಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಜೂನ್ 2, 2026 ರಂದು, ಗುರು ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31 ರಂದು, ಗುರು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. 2026 ರಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಮತ್ತು ಸಂಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರೆ, ನವೆಂಬರ್ 11, 2025 ರಂದು ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿದ್ದ ಗುರು ಈಗ ಮಾರ್ಚ್ 11, 2026 ರಂದು ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. 

Last Updated : Nov 24, 2025, 01:17 PM IST
    • ಮುಂಬರುವ ಹೊಸ ವರ್ಷವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು
    • 2026 ರಲ್ಲಿ ಗುರು ಎರಡು ಬಾರಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ
    • ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರವು ಅನೇಕ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ

ಮುಂಬರುವ ಹೊಸ ವರ್ಷವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು. ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಯಾವ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರವು ಅನೇಕ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರ ನಂತರ, ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಮತ್ತೆ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗುತ್ತಾನೆ. ಗುರುವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 13, 2026 ರ ಭಾನುವಾರದಂದು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್ 13, 2027 ರಂದು ಮತ್ತೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರವು 2032 ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಯಾವ ರಾಶಿಗಳು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.

ಮೇಷ: ಗುರುವು ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದ್ದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕ್ರಮೇಣ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 

ಮಿಥುನ: ಗುರು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತಾನೆ. ಮೊದಲು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದ ಆದಾಯದಿಂದ ನೀವು ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಸಹ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿಯ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟದಿಂದಾಗಿ, ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಯೋಜನೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಅದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಯೋಗಗಳೂ ಇವೆ. ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಣವು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.

ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು, ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಇದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ

