ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರ: ಈ ಎರಡು ರಾಶಿಯವರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ...

ಗುರುವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18ರಂದು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದು, ಡಿಸೆಂಬರ್‌ವರೆಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಂಚಾರವು ಎರಡು ರಾಶಿಯವರ ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಈ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Oct 4, 2025, 10:57 AM IST
  • ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18ರಂದು ಗುರು ತನ್ನ ಉತ್ತುಂಗ ರಾಶಿಯಾದ ಕರ್ಕ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ
  • ಗುರುವಿನ ರಾಶಿಯ ಬದಲಾವಣೆಯು ಎರಡು ರಾಶಿಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ
  • ವೃಷಭ ಮತ್ತು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು

Guru gochar 2025: ಗುರು ಪ್ರಸ್ತುತ ತನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ವೇಗಕ್ಕಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಚಲನೆಯನ್ನ ಗುರುವಿನ ಅತಿಚಾರಿ ಚಾಲ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗುರುವು ತನ್ನ ಅತಿಚಾರಿ ಚಾಲದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18ರಂದು ತನ್ನ ಉತ್ತುಂಗ ರಾಶಿಯಾದ ಕರ್ಕ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಗುರುವಿನ ರಾಶಿಯ ಬದಲಾವಣೆಯು ಎರಡು ರಾಶಿಗಳಾದ ವೃಷಭ ಮತ್ತು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕೂಲವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಈ ರಾಶಿಗಳು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರದ ನಂತರ ಈ ಎರಡು ರಾಶಿಗಳು ಅನುಭವಿಸುವ ಫಲಿತಾಂಶಗಳೇನು ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಐದು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನ ತರಲಿದೆ: ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿದೆ!!

ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18ರಂದು ಗುರು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಎರಡನೇ ಮನೆಯಾದ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮನೆಯಿಂದ ಮೂರನೇ ಮನೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಗುರುವಿನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿನ ಹಠಾತ್ ಬದಲಾವಣೆಯು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಅನಾರೋಗ್ಯವು ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಬಹುದು. ಹಣದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವಾಗ ನೀವು ತುಂಬಾ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಕೂಡ ದುಬಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿಯೂ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅನಗತ್ಯ ವಾದಗಳು ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಜ್‌ಗೆ ಕಳಂಕ ತರಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರರಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರವನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ತಿಂಗಳ 5 ರಂದು ಷಡಾಷ್ಟಕ ಯೋಗ.. ಶನಿಯ ಆಶಿರ್ವಾದದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದ ದಿಕ್ಕೇ ಬದಲು!

ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಸಾಗುತ್ತಾನೆ, ಇದನ್ನು ಖರ್ಚು ಮತ್ತು ನಷ್ಟದ ಮನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರವು ನಿಮ್ಮ ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯವನ್ನ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಮನೆ, ವಾಹನ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರಾಗಿದ್ದರೆ, ಕಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸಲು ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳು ಕಳ್ಳತನವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ನಿಮಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ಯೋಗ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. 

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

Guru Gochar 2025guru gochar in kark rashiGuru gochar prabhavReligionatichari guru gochar in kark

