ಪವಿತ್ರ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಆಚರಣೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಅಶಾಂತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
Jyeshtha Full moon A rare auspicious planet: ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯೂ ವಿಶೇಷವಾದರೂ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹುಣ್ಣಿಮೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಧರ್ಮ, ದಾನ, ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಈ ಪವಿತ್ರ ದಿನವು ಈ ಬಾರಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಲಿದೆ. 2026ರಲ್ಲಿ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯು ಅಪರೂಪದ ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬರುವುದರಿಂದ ಈ ದಿನದಂದು ಮಾಡುವ ಪೂಜೆಗಳು ಮತ್ತು ದೀಪ ಪೂಜೆಯು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದೃಷ್ಟ, ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಶಾಂತಿ ಬಯಸುವವರು ಈ ದಿನವನ್ನು ತುಂಬಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪೌರ್ಣಮಿ ತಿಥಿ 2026 ಮೇ 30ರ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:57ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಮೇ 31ರ ಭಾನುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:14ಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಮೇ 30 ರಂದು ಉಪವಾಸ ಮತ್ತು ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದರೆ, ಮೇ 31 ಸ್ನಾನ ಮತ್ತು ದಾನಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ಪವಿತ್ರ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪಾಪಗಳು ತೊಳೆದು ಮನೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಕ್ತರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಸಂಜೆ ಚಂದ್ರೋದಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಕೂಡ ವಿಶೇಷ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪೌರ್ಣಮಿಯ ದಿನದಂದು ಪಿತೃದೇವತೆಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವುದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ದಂತಕಥೆಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಪವಿತ್ರ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ತರ್ಪಣ, ಪಿಂಡಪ್ರದಾನ ಮತ್ತು ಶ್ರಾದ್ಧ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಪಿತೃಗಳ ಪಾಪಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಆಚರಣೆಗಳು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅನೇಕ ಜನರು ಈ ದಿನದಂದು ದಾನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪಿತೃದೇವತೆಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪೌರ್ಣಮಿಯ ದಿನದಂದು ಮನೆಯ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವುದು ಬಹಳ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ದೇವಿಯು ಪ್ರಸನ್ನಳಾಗುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಾಮ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪದ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿದರೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯು ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಶುಭ ಶಕ್ತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ.
ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಿನದಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ತುಳಸಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ನೀರು ಸುರಿದು, ತುಪ್ಪದ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ, ಆರತಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವಿಶೇಷ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ತುಳಸಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಅವತಾರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಆಚರಣೆಯು ಸಂಪತ್ತು, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಕುಟುಂಬದ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪೌರ್ಣಮಿಯ ರಾತ್ರಿ, ಪವಿತ್ರ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಆಚರಣೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಅಶಾಂತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ವಜರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಈ ಬಾರಿ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪೌರ್ಣಮಿಯನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.