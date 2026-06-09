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ಕಾಳಸರ್ಪ ಯೋಗ : ಇಂದಿನಿಂದ ಮುಂದಿನ 14 ದಿನ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕಾಡುತ್ತೆ ಕಷ್ಟ, ಬೆನ್ನತ್ತುತ್ತೆ ದರಿದ್ರ

Kalasarpa Dosha : ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಯೋಗಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಹಾಗೂ ಸವಾಲಿನದ್ದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಹವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದೇ ಭೀತಿ ಹುಟ್ಟಿಸುವ 'ಕಾಲಸರ್ಪ ಯೋಗ'. ಪ್ರಸ್ತುತ ಗ್ರಹಗತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜೂನ್ 9 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ಈ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಯೋಗವು ಜೂನ್ 23 ರವರೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರಲಿದೆ.. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..

Written ByKrishna N K
Published: Jun 09, 2026, 07:25 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 07:25 PM IST
ಕಾಳಸರ್ಪ ಯೋಗ : ಇಂದಿನಿಂದ ಮುಂದಿನ 14 ದಿನ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕಾಡುತ್ತೆ ಕಷ್ಟ, ಬೆನ್ನತ್ತುತ್ತೆ ದರಿದ್ರ

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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