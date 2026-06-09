Kalasarpa Dosha effects : ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರಾಶಿಗಳ ಜಾತಕದ ಮೇಲೆ ಇದರ ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲಿದ್ದು, ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೈತಪ್ಪಿ ಹೋಗುವ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 4 ರಾಶಿಯವರು ಈ 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಏನಿದು ಕಾಲಸರ್ಪ ಯೋಗ? ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಲ್ಲಿದೆ: ವೈದಿಕ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಜಾತಕದಲ್ಲಿರುವ ಏಳು ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹಗಳಾದ ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ, ಮಂಗಳ, ಬುಧ, ಗುರು, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಶನಿ - ಇವೆಲ್ಲವೂ ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಾಗ 'ಕಾಲಸರ್ಪ ಯೋಗ' ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಬನ್ನಿ ಇದೀಗ ಕಾಲಸರ್ಪ ಯೋಗದ ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವ 4 ರಾಶಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ..
ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ಈ ಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆ (ಸುಖ ಮತ್ತು ಮಾತೃ ಸ್ಥಾನ) ಹಾಗೂ ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಭೂಮಿ, ವಾಹನ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ವಿವಾದಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಶಾಂತಿ ಕದಡಬಹುದು. ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯವರ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಈ ಯೋಗವು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳೂ ದೊಡ್ಡ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಮೂಡಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರದ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ (Business Deals) ಸಹಿ ಹಾಕಲು ಇದು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯವಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ನಷ್ಟ ಕಾಯಂ. ಹಾಗೆಯೇ, ಆತುರಪಟ್ಟು ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಕೈಹಾಕಬೇಡಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ 15 ದಿನಗಳು ಕಠಿಣ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಮಯ ಎನ್ನಬಹುದು. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅನಗತ್ಯ ವಾದ-ವಿವಾದಗಳಿಗೆ ಇಳಿಯಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ಮೌನವಾಗಿರುವುದು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ: ರಾಹು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲೇ ಇರುವುದರಿಂದ, ಈ ಕಾಲಸರ್ಪ ಯೋಗದ ನೇರ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಪ್ರಭಾವ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿರಲಿದೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಖರ್ಚುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹದಗೆಡಬಹುದು. ಹಣದ ಹರಿವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ ಮತ್ತು ಕೋರ್ಟ್-ಕಚೇರಿ ವಿವಾದಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ.
ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಲಹೆ: ಕಾಲಸರ್ಪ ಯೋಗದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಶಿವನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವುದು, 'ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ' ಮಂತ್ರ ಜಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಾಗದೇವತೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.
(ಗಮನಿಸಿ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು Zee Kannada News ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)