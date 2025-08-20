English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರ..! ಈ ದೋಷಗಳ ಕರ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಕಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೆ

Spiritual tips : ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಬೈಯುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರ.. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ನೀವೇ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಚಪ್ಪಡಿಕಲ್ಲು ಎಳೆದುಕೊಂಡಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Aug 20, 2025, 07:01 PM IST
    • ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಬೈಯುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರ..
    • ಕೆಲವರು ಹಾಸ್ಯದ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ಇತರರನ್ನು ನಿಂದಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
    • ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ನೀವೇ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಚಪ್ಪಡಿಕಲ್ಲು ಎಳೆದುಕೊಂಡಂತಾಗುತ್ತದೆ.

ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರ..! ಈ ದೋಷಗಳ ಕರ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಕಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೆ

Karma astrology : ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಅಸಹನೆ, ಕೋಪ ಅಥವಾ ಹಾಸ್ಯದ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ಇತರರನ್ನು ನಿಂದಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ಕೇವಲ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ತರುವುದಲ್ಲ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಗಂಭೀರ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಿಂದಿಸುವುದು ಶನಿ, ರಾಹು ಮತ್ತು ಬುಧ ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ದೋಷವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ದೋಷಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆ, ಮಾನಸಿಕ ಅಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಕುಂದುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಶತಭಿಷ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ: ಈ 2 ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ ಸಂಕಷ್ಟ! ಸುಖಮಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟದೃಷ್ಟಿ ಬೀಳುವುದು ಎಚ್ಚರ

ಶನಿ: ಶನಿ ಗ್ರಹವನ್ನು ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಕರ್ಮದ ಗ್ರಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಶಪಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಶನಿ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು, ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ದುರದೃಷ್ಟ ಎದುರಾಗಬಹುದು.

ರಾಹು: ರಾಹು ಭ್ರಮೆ ಮತ್ತು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ಗ್ರಹ. ಮೌಖಿಕ ನಿಂದನೆ ಅಥವಾ ಶಪಥ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ರಾಹುವಿನ ಶಕ್ತಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿರಂತರ ಗೊಂದಲ, ಮಾನಸಿಕ ಅಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಎಷ್ಟೇ ಆಸೆ ಆಗ್ತಿದ್ರೂ ಸರಿ... ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವವರು ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಬಾರದು! ಒಳಿತಿಗಿಂತ ಕೆಡುಕೇ ಆಗುವುದು

ಬುಧ: ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಮಾತಿನ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುವ ಗ್ರಹ. ಮೌಖಿಕ ನಿಂದನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬುಧ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಕಠೋರತೆ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಅವನು ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ತಪ್ಪು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬಹುದು. ಇದೆಲ್ಲದರ ಪರಿಣಾಮ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಕುಗ್ಗಬಹುದು.

ಹೀಗಾಗಿ, ಮೌಖಿಕ ನಿಂದನೆ ಕೇವಲ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರನ್ನು ತರುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿಯೂ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಶಾಂತವಾಗಿ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

