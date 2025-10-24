English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಧೆ ಹರಿಸಲಿದ್ದಾಳೆ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಕುಬೇರನ ಖಜಾನೆಯೇ ಕೈ ಸೇರಿತ್ತೆ

Karthika Masa: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸವನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವಾದ ತಿಂಗಳು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಈ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮದುವೆಯಂತಹ ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಜನ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಜೊತೆಗೆ ಕುಬೇರನ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ದೊರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Oct 24, 2025, 08:46 AM IST
ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಧೆ ಹರಿಸಲಿದ್ದಾಳೆ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಕುಬೇರನ ಖಜಾನೆಯೇ ಕೈ ಸೇರಿತ್ತೆ

Karthika Masa 2025 Lucky Zodiac Signs: ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸವನ್ನು ಶಿವನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದ ತಿಂಗಳು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. 2025ರ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಗುರು ತನ್ನ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ರಾಶಿ ಕಟಕದಲ್ಲಿದ್ದು, ಶುಕ್ರನು ತನ್ನ ಸ್ವ ರಾಶಿ ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಗ್ರಹಗಳ ಕಮಾಂಡರ್ ಮಂಗಳ ಕೂಡ ತನ್ನದೇ ಆದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತನಿದ್ದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ತುಂಬಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮಯ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಹಂಸ ಮತ್ತು ಮಾಲವ್ಯ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಇದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲಿದೆ. 

ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಗುರು, ಶುಕ್ರ, ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಗಳು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ  ಭಾರೀ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಹೊತ್ತು ತಂದಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ತಾಯಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಜೊತೆಗೆ ಕುಬೇರನ ಸಂಪತ್ತು ದೊರೆಯಲಿದ್ದು ಅವರ ಖಜಾನೆ ತುಂಬಲಿದೆ. ಮನೋಕಾಮನೆಗಳು ಈಡೇರುವ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಸಮಯ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

2025ರ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ: 
ಮೇಷ ರಾಶಿ: 
ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಗುರು ಶುಕ್ರರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸುಖ-ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರತಿಫಲ ದೊರಕುವ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಹೊರಬರಲು ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀಡಲಿದ್ದಾಳೆ. 

ಕಟಕ ರಾಶಿ: 
ಗುರು ಶುಕ್ರರ ವಿಶೇಷ ಕೃಪೆ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗಿದ್ದು ಧನಯೋಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಲಿದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಹಣದ ಆಗಮನವಾಗಲಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಬಹುದಿನಗಳ ಕನಸು ಸಾಕಾರಗೊಳ್ಳುವ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೀರ್ತಿ, ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲೂ ಧನಾತ್ಮಕ ಫಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ತಿಂಗಳಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ: 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಯಸಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಸಿಗುವ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: 
ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಹಠಾತ್ ಧನಲಾಭದಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಆರ್ಡರ್ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಯಶಸ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಹಿಡಿಯಲಿದೆ. 

ತುಲಾ ರಾಶಿ: 
ಗುರು, ಶುಕ್ರ, ಮಂಗಳ ಮೂರೂ ಗ್ರಹಗಳು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿವೆ. ತ್ರಿ ಗ್ರಹಗಳ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ. ನೀವು ಮಣ್ಣು ಹಿಡಿದರೂ ಬಂಗಾರವಾಗುವ ಕಾಲ ಇದಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೀರ್ತಿ ಬೆಳಗಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತಸದ ವಾತಾವರಣ ಇರಲಿದೆ. 

ಧನು ರಾಶಿ:
ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಗುರುವು ಶುಕ್ರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದಲೂ ಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆಯೇ ಆಗಲಿದ್ದು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ನನಸಾಗಲಿದೆ. ಆಸ್ತಿ, ಭೂಮಿ ಖರೀದಿಸುವ ಸೌಭಾಗ್ಯವೂ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- 500 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಪ್ರಬಲ ಸಂಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕಷ್ಟನೀಡುವಾತನಿಂದಲೇ ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆ, ರಾಜವೈಭೋಗ

ಮಕರ ರಾಶಿ: 
ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಡಬಲ್ ರಾಜಯೋಗಗಳು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕುಬೇರನ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ದಯಪಾಲಿಸಲಿದೆ.ಈ ವೇಳೆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆ ಅಲಂಕರಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿದ್ದು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಂಡರಿಯದಷ್ಟು ಭಾರೀ ಲಾಭವನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ವಿನೂತನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಕೃಪೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ. 

ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

Yashaswini V

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ. Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಸದ್ಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

