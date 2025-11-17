Kartika Somavara: ಕಾರ್ತಿಕ ಸೋಮವಾರದಂದು ಬಹಳ ಅಪರೂಪದ ಯೋಗ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಹನ್ನೆರಡು ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಭಾರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಆ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ನೋಡೋಣ.
ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸವನ್ನು ಬಹಳ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಕಾರ್ತಿಕ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಮೂರು ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿವೆ. ಇನ್ನು ಈ ಮಾಸದ ಸೋಮವಾರವನ್ನು ಬಹಳ ಶುಭವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ಶಿವನನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಭಕ್ತರು ಆಳವಾದ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾರ್ತಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಶಿವ ಮತ್ತು ಕೇಶವನನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೀಪಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಪೂಜೆ ಅಥವಾ ಇತರ ವ್ರತಗಳು ಸಾವಿರ ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ತಿಂಗಳು ಅಂತಹ ಮಹಾನ್ ಪಾವಿತ್ರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ ಸೋಮವಾರ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಅದು ತ್ರಯೋದಶಿ ತಿಥಿಯೂ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಅಪರೂಪದ ಕಾಕತಾಳೀಯ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಹನ್ನೆರಡು ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಇದರ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರೊಂದಿಗಿನ ವಿವಾದಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಗವಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿಗಳು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಲಾಟರಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಮಕ್ಕಳು ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯ ಕನಸು ನೆರವೇರುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಕಾರ್ತಿಕ ಸೋಮವಾರದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಳಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮತ್ತು ಶುಭ ಸಮಯ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.