English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Spiritual
  • ಕಾರ್ತಿಕ ಸೋಮವಾರ ಅಪರೂಪದ ರಾಜಯೋಗ... ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ 100 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನದೊಂದಿಗೆ ಡಬಲ್ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್

ಕಾರ್ತಿಕ ಸೋಮವಾರ ಅಪರೂಪದ ರಾಜಯೋಗ... ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ 100 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನದೊಂದಿಗೆ ಡಬಲ್ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್

ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸವನ್ನು ಬಹಳ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಕಾರ್ತಿಕ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಮೂರು ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿವೆ. ಇನ್ನು ಈ ಮಾಸದ ಸೋಮವಾರವನ್ನು ಬಹಳ ಶುಭವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ಶಿವನನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಭಕ್ತರು ಆಳವಾದ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Nov 17, 2025, 07:25 AM IST
    • ಕಾರ್ತಿಕ ಸೋಮವಾರದಂದು ಬಹಳ ಅಪರೂಪದ ಯೋಗ
    • ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಭಾರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ
    • ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸವನ್ನು ಬಹಳ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

Trending Photos

ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರೂ.. ಎಷ್ಟೇ ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ರೂ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ನಟಿಸಲ್ಲ ಎಂದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ಕಾರಣ ಇದೇ..
camera icon6
this actress rejected salman khan movie
ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರೂ.. ಎಷ್ಟೇ ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ರೂ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ನಟಿಸಲ್ಲ ಎಂದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ಕಾರಣ ಇದೇ..
ಗೌತಮ್‌ನೇ ಅಪ್ಪ ಎನ್ನುವ ಸತ್ಯ ಆಕಾಶ್‌ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು! ತಂದೆ-ಮಗನ ನಡುವೆ ಅಡ್ಡಗೋಡೆಯಾಗ್ತಾಳಾ ಮಿಂಚು? ಅಮೃತಧಾರೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಗ್‌ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌
camera icon5
Amruthadhaare serial new twist
ಗೌತಮ್‌ನೇ ಅಪ್ಪ ಎನ್ನುವ ಸತ್ಯ ಆಕಾಶ್‌ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು! ತಂದೆ-ಮಗನ ನಡುವೆ ಅಡ್ಡಗೋಡೆಯಾಗ್ತಾಳಾ ಮಿಂಚು? ಅಮೃತಧಾರೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಗ್‌ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌
ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್‌ ಶಾಕ್..‌ ಯಾರೂ ಊಹಿಸದ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೇ ಔಟ್!‌ ತಲೆಕೆಳಗಾಯ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ..
camera icon6
raghu
ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್‌ ಶಾಕ್..‌ ಯಾರೂ ಊಹಿಸದ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೇ ಔಟ್!‌ ತಲೆಕೆಳಗಾಯ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ..
ಮಿತಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿಸಿದ್ರೆ ಮೋಸ ಹೋಗ್ತೀರಾ..! ಲಾಭವಲ್ಲ, ಬಿಡಿಗಾಸು ಉಳಿತಾಯವಿರಲ್ಲ
camera icon6
1 gram gold jewellery
ಮಿತಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿಸಿದ್ರೆ ಮೋಸ ಹೋಗ್ತೀರಾ..! ಲಾಭವಲ್ಲ, ಬಿಡಿಗಾಸು ಉಳಿತಾಯವಿರಲ್ಲ
ಕಾರ್ತಿಕ ಸೋಮವಾರ ಅಪರೂಪದ ರಾಜಯೋಗ... ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ 100 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನದೊಂದಿಗೆ ಡಬಲ್ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್

Kartika Somavara: ಕಾರ್ತಿಕ ಸೋಮವಾರದಂದು ಬಹಳ ಅಪರೂಪದ ಯೋಗ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಹನ್ನೆರಡು ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಭಾರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಆ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ನೋಡೋಣ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸವನ್ನು ಬಹಳ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಕಾರ್ತಿಕ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಮೂರು ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿವೆ. ಇನ್ನು ಈ ಮಾಸದ ಸೋಮವಾರವನ್ನು ಬಹಳ ಶುಭವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ಶಿವನನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಭಕ್ತರು ಆಳವಾದ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾರ್ತಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಶಿವ ಮತ್ತು ಕೇಶವನನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೀಪಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಪೂಜೆ ಅಥವಾ ಇತರ ವ್ರತಗಳು ಸಾವಿರ ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ತಿಂಗಳು ಅಂತಹ ಮಹಾನ್ ಪಾವಿತ್ರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ ಸೋಮವಾರ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಅದು ತ್ರಯೋದಶಿ ತಿಥಿಯೂ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಅಪರೂಪದ ಕಾಕತಾಳೀಯ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಹನ್ನೆರಡು ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಇದರ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರೊಂದಿಗಿನ ವಿವಾದಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಗವಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. 

ತುಲಾ ರಾಶಿಗಳು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಲಾಟರಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಮಕ್ಕಳು ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯ ಕನಸು ನೆರವೇರುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಕಾರ್ತಿಕ ಸೋಮವಾರದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಳಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮತ್ತು ಶುಭ ಸಮಯ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

 

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

Karthika SomavaraKartika Somavara Raja YogaRaja Yoga

Trending News