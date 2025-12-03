English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Spiritual
  • ಕರುಂಗಲಿ ಮಾಲಾ ಧರಿಸುವ ಮುನ್ನ ಈ ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಧೈರ್ಯ ಇದೆಯೇ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.!

Karungali Mala rules : ಕರುಂಗಲಿ ಮಾಲೆ.. ಈಗ ತುಂಬಾ ಟ್ರೆಂಡ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳವರೆಗೆ ಈ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟದಂತೆ ಇದನ್ನು ಧರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕರುಂಗಲಿ ಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದರೆ, ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವಿದ್ಯಾಂಸರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Dec 3, 2025, 06:58 PM IST
Karungali Mala Rules : ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ನಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ 6ನೇ ಸ್ಥಾನವು ಹಿಂದಿನ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕರ್ಮಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಈ ಮಾಲೆ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಧರಿಸಲು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮಗಳಿವೆ. ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕರುಂಗಲಿ ಮಾಲೆ ತನ್ನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.  

ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬಾರದು : ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ, ಆದರೆ ಕರುಂಗಲಿ ಮಾಲೆ ಧರಿಸುವವರು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವಂತಿಲ್ಲ. ಶುಕ್ರನು ಮಾತಿನ ಕಾರಣನಾಗಿದ್ದರೆ, ಶನಿ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಕರುಂಗಲಿ ಮಾಲೆಯು ಶನಿ ಗ್ರಹದ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಾತಿನ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಗೆ ಬುಧನ ಪ್ರವೇಶ: ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌ ಹೊಡೆಯಲಿದೆ!!

ಮಂತ್ರ ಪಠಣ : ಮಾಲೆಯನ್ನು ಧರಿಸುವ ಮೊದಲು, ಹನ್ನೊಂದು, ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಅಥವಾ ನಲವತ್ತೊಂದು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನೂರ ಎಂಟು ಬಾರಿ "ಓಂ ಸ್ಕಂದಾಯ ನಮಃ" ಎಂಬ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸಿ. ಮಾಲೆಯನ್ನು ಬುಧವಾರ, ಗುರುವಾರ, ಶುಕ್ರವಾರ, ಶನಿವಾರ ಅಥವಾ ಪಂಚಮಿ, ಪೌರ್ಣಮಿ, ಏಕಾದಶಿ, ತ್ರಯೋದಶಿಯಂತಹ ಹಬ್ಬಗಳಂದು ಧರಿಸಬಹುದು.

ಕೆಟ್ಟ ಶಕ್ತಿ : ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮಾಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ ಅಥವಾ ಜಾತಿಯ ಯಾರಾದರೂ ಈ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಧರಿಸಬಹುದು. ಕರುಂಗಲಿ ಮಾಲೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವಲಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೆಟ್ಟ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದೂರವಿಡುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಈ ಮಾಲೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿಯೂ ಮನೆಯ ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಧರಿಸಿ ಹೋಗಬೇಡಿ! ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಎರಡೂ ನಾಶ ಕಂಡಿತ

ಈ ಮಾಲೆಯನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ದಿಂಡಿಗಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಮಲಿಂಗಂಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪಾತಾಳ ಸೆಂಬು ಮುರುಗನ್ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅನೇಕ ಜನರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಕರುಂಗಲಿ ಮಾಲೆಯ ಮನೆ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಂಬಬೇಡಿ, ನೀವು ಈ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಬಯಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

