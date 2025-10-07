English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಪರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ವಸ್ತು ಇಟ್ಟರೆ ಸದಾ ತುಂಬಿರುವುದು ಹಣ : ಏನೇ ಆದರೂ ಹಣದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗುವುದಿಲ್ಲ

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Oct 7, 2025, 03:10 PM IST
  • ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ನಿಯಮಗಳು
  • ಪರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಡಿ.
  • ನೋಟುಗಳು ಮತ್ತು ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಡಬಾರದು.

ಪರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ವಸ್ತು ಇಟ್ಟರೆ ಸದಾ ತುಂಬಿರುವುದು ಹಣ : ಏನೇ ಆದರೂ ಹಣದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗುವುದಿಲ್ಲ

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಆರಾಮ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಸಂಪತ್ತು, ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಣದ ಹರಿವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಅನೇಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ ಎಂದಿಗೂ ಖಾಲಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪರ್ಸ್ ಹಣದಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತದೆ.  ಎಂದಿಗೂ ಹಣದ ಕೊರತೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 

ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ನಿಯಮಗಳು : 
- ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಡಿ. ಹರಿದ, ಹಳೆಯ, ಬಣ್ಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಪರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.
- ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಣವನ್ನು ಸಂಘಟಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ನೋಟುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ಮಡಿಚಿ ಇಡಬಾರದು.  
- ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಲೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನೋಟು ಮತ್ತು ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇರಿಸಿ. ನೋಟುಗಳು ಮತ್ತು ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಡಬಾರದು. 
- ಹಳೆಯ ಬಿಲ್‌ಗಳು, ಅನುಪಯುಕ್ತ ಸ್ಲಿಪ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಪೇಪರ್‌ಗಳು,  ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳಂಥಹ ಅನಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ  ಇಡಬಾರದು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶನಿ ಸಾಡೇಸಾತಿಯಿಂದ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಈ ದಿನ ಸಿಗುವುದು ಮುಕ್ತಿ !

- ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಹಳದಿ ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ಕೆಂಪು ಶಾಯಿಯಿಂದ ಓಂ ಅಥವಾ ಸ್ವಸ್ತಿಕವನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕು. ಈ ಕಾಗದವನ್ನು ಪಾರದರ್ಶಕ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬೇಕು.  ಈ ಕಾಗದ ಹರಿದಿರಬಾರದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹರಿದಿದ್ದರೆ ಆ ಕಾಗದವನ್ನು ನೀರನಲ್ಲಿ ಹರಿಯಲು ಬಿಟ್ಟು, ಹೊಸ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಓಂ ಅಥವಾ ಸ್ವಸ್ತಿಕವನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕು. 
- ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಫೋಟೋವನ್ನು ಇರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದು ಕೂಡಾ ಹರಿದಿರಬಾರದು. ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ತಮ ಫೋಟೋವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.
- ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಕೆಲವು ಅಕ್ಕಿ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದರೆ ಪರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಖಾಲಿಯಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಮುಖ ನೋಡಬೇಡಿ.. ದುರಾದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನು ಬಿಡದು.!

- ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ತೆಳುವಾದ ಚೌಕಾಕಾರದ ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿಯ ತುಂಡನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಶಾಶ್ವತ ಸಂಪತ್ತು ಉಳಿಯುವುದು ಖಚಿತ. ಗುರುವಾರದಂದು, ಈ ತುಂಡನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದು ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. 
- ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿನ ಬಣ್ಣ ಬಳಿದ ಅರಳಿ ಮರದ ಒಣಗಿದ ಎಲೆ ಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಹ ಬಹಳ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಈ ಎಲೆಯನ್ನು ಪರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನೋಟುಗಳೊಂದಿಗೆ ಇರಿಸಬೇಡಿ. .
- ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೂಪಾದ, ಹರಿತವಾದ  ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಡಬಾರದು. 

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

