ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪೊರಕೆಯನ್ನ ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ-ಪಶ್ಚಿಮ ಅಥವಾ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮರೆಮಾಡಿ ಇಡುವುದು ಶುಭಕರವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಅಶುಭ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ತರಬಹುದೆಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.
Broom Vastu Tips: ಮನೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಬಳಸುವ ಪೊರಕೆ ಅಥವಾ ಜಾಡು (broom) ಕೇವಲ ವಸ್ತುವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಮನೆಯ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪೊರಕೆಯನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು? ಹೇಗೆ ಇಡಬೇಕು? ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯ ನಿಯಮಗಳಿವೆ. ಆ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಸಂತೋಷ, ಸಂಪತ್ತು ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ತಪ್ಪಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಡತನ ಬರುತ್ತದೆ.
ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಪೊರಕೆಯನ್ನ ದಕ್ಷಿಣ-ಪಶ್ಚಿಮ (South-West), ಪಶ್ಚಿಮ ಅಥವಾ ಉತ್ತರ-ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಈ ದಿಕ್ಕುಗಳು ಮನೆಯ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಕಾಪಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪೊರಕೆಯನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದಂತೆ ಮರೆಮಾಡಿ ಇಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಹೊರಗೆ ತೆರೆದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಅದು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಆಕರ್ಷಿಸಬಹುದು ಎಂದು ವಾಸ್ತು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖ್ಯ ನಿಯಮ ಎಂದರೆ ಪೊರಕೆಯನ್ನ ಈಶಾನ್ಯ (North-East) ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರದು. ಈ ದಿಕ್ಕು ದೇವರ ದಿಕ್ಕು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಜಾಡು ಇಟ್ಟರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಶುಭ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದೆಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ ಜಾಡನ್ನ ಅಡಿಗೆಮನೆ, ಪೂಜಾ ಕೋಣೆ ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯ ಬಾಗಿಲಿನ ಬಳಿ ಇಡುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಇವು ಮನೆಯ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವಾಸ್ತು ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯವೆನಿಸಿದರೂ ಪೊರಕೆಯ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಬಳಕೆ ಮನೆಗೆ ಶಾಂತಿ, ಸಮೃದ್ಧಿ ತರುವುದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)