ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಗಿಡ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.!

Vastu Lucky Plant :ಒಳಾಂಗಣ ಸಸ್ಯಗಳು ಮನೆಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಸಹ ಬೆಳಗಿಸಬಹುದು. 

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Aug 24, 2025, 11:50 PM IST
  • ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಗಿಡ ಇಡಬೇಕು
  • ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ
  • ಧನ ಕನಕ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುವುದು

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಗಿಡ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.!

Vastu Lucky Plant : ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಒಳಾಂಗಣ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಒಳಾಂಗಣ ಸಸ್ಯಗಳು ಮನೆಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಸಹ ಬೆಳಗಿಸಬಹುದು. ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಬಿದಿರು ಗಿಡ, ಸ್ನೇಕ್‌ ಪ್ಲಾಂಟ್‌ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಮನೆಯ ಒಳಾಂಗಣ ಸಸ್ಯಗಳಾಗಿ ಜನರು ಬೆಳೆಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಸ್ಯಗಳು ಮನೆಯ ಪರಿಸರವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ಈ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ನೇಕ್‌ ಪ್ಲಾಂಟ್‌. ಇದನ್ನು ನೀವು ಅನೇಕ ಜನರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಬಹುದು. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಸ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಇದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಡುವುದರಿಂದ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ. ಇದು ಮನೆಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.

ಸ್ನೇಕ್‌ ಪ್ಲಾಂಟ್‌ ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು: 

ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಕ್‌ ಪ್ಲಾಂಟ್‌ ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾದ ಸ್ನೇಕ್‌ ಪ್ಲಾಂಟ್‌ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿಯನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಸಸ್ಯವನ್ನು ನೇರ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬೀಳುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಸ್ನೇಕ್‌ ಪ್ಲಾಂಟ್‌ನ್ನು ಇಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಕ್‌ ಪ್ಲಾಂಟ್‌ ಇಡುವುದು ತುಂಬಾ ಮಂಗಳಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಕ್‌ ಪ್ಲಾಂಟ್‌ ಇಡಬೇಡಿ: 

ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ನೇಕ್‌ ಪ್ಲಾಂಟ್‌ನ್ನು ಮೇಜಿನ ಕೆಳಗೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಗಿಡದ ಬಳಿ ಇಡಬೇಡಿ. ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿ. ಈ ಸಸ್ಯವನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಸಹ ಸ್ನಾನಗೃಹದ ಬಳಿ ಇಡಬಾರದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿನಾಯಕ ಚೌತಿ ಸ್ಪೆಷಲ್.. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ 5 ವಿಧದ ಮೋದಕಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ!

ಸ್ನೇಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಕ್‌ ಪ್ಲಾಂಟ್‌ನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಮಾಧುರ್ಯ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಸ್ಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ನೆಡುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹರಡಿರುವ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಕ್‌ ಪ್ಲಾಂಟ್‌ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ.

ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಕ್‌ ಪ್ಲಾಂಟ್‌ ಇಡಬೇಕು.

ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ನೇಕ್‌ ಪ್ಲಾಂಟ್‌ನ್ನು ನೆಡಲು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ, ಪೂರ್ವ ಅಥವಾ ಆಗ್ನೇಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ, ಸ್ನೇಕ್‌ ಪ್ಲಾಂಟ್‌ ನಿಮಗೆ ತ್ವರಿತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. 

ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಯಸ್ಕರೇ ನೀವು ತಿಳಿಯದೇ ಮಾಡುವ ಈ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದಲೇ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಹೆಚ್ಚಾಗೋದು..! 

About the Author

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

