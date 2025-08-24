ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಗಿಡ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.!

Vastu Lucky Plant : ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಒಳಾಂಗಣ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಒಳಾಂಗಣ ಸಸ್ಯಗಳು ಮನೆಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಸಹ ಬೆಳಗಿಸಬಹುದು. ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಬಿದಿರು ಗಿಡ, ಸ್ನೇಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಮನೆಯ ಒಳಾಂಗಣ ಸಸ್ಯಗಳಾಗಿ ಜನರು ಬೆಳೆಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಸ್ಯಗಳು ಮನೆಯ ಪರಿಸರವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ಈ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ನೇಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಇದನ್ನು ನೀವು ಅನೇಕ ಜನರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಬಹುದು. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಸ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಇದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಡುವುದರಿಂದ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ. ಇದು ಮನೆಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಸ್ನೇಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು:
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾದ ಸ್ನೇಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿಯನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಸಸ್ಯವನ್ನು ನೇರ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬೀಳುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಸ್ನೇಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ನ್ನು ಇಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಡುವುದು ತುಂಬಾ ಮಂಗಳಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಡಬೇಡಿ:
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ನೇಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ನ್ನು ಮೇಜಿನ ಕೆಳಗೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಗಿಡದ ಬಳಿ ಇಡಬೇಡಿ. ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿ. ಈ ಸಸ್ಯವನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಸಹ ಸ್ನಾನಗೃಹದ ಬಳಿ ಇಡಬಾರದು.
ಸ್ನೇಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಮಾಧುರ್ಯ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಸ್ಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ನೆಡುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹರಡಿರುವ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ.
ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಡಬೇಕು.
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ನೇಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ನ್ನು ನೆಡಲು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ, ಪೂರ್ವ ಅಥವಾ ಆಗ್ನೇಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ, ಸ್ನೇಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಿಮಗೆ ತ್ವರಿತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ.
ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ.
