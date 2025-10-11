ದೀಪಾವಳಿ ದಿನವೇ ಈ 3 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಡಬಲ್‌ ರಾಜಯೋಗ; 100 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ದೈವಬಲದಿಂದ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವ ಭಾಗ್ಯ! ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುರಿಮಳೆ

Diwali Lucky Zodiac sign: ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳು ನಿಯತವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಶುಭ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ, ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ, ಗುರು ತನ್ನ ಉತ್ತುಂಗ ರಾಶಿಯಾದ ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ, ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ತ್ರಿಕೋನ ಮತ್ತು ಹಂಸ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ರಾಜಯೋಗದ ರಚನೆಯು ಕೆಲವು ರಾಶಿಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರಬಹುದು. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೂ ಇವೆ.
ಕರ್ಕ ರಾಶಿ: ಹಂಸ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ತ್ರಿಕೋನ ರಾಜಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಈ ರಾಜಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಚಾರ ಜಾತಕದ ಮೊದಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಗುರುವು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಿಂದ ಆರನೇ ಮನೆ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟದ ಮನೆಯ ಅಧಿಪತಿ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ಸಿಹಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅವಿವಾಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವಿವಾಹ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಥವಾ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿ: ಹಂಸ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ತ್ರಿಕೋನ ರಾಜಯೋಗದ ರಚನೆಯು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಲಿದೆ. ಈ ರಾಜಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ ಕರ್ಮ ಭಾವದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಬಡ್ತಿ, ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ, ಇದು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಹೊಸ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: ಹಂಸ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ತ್ರಿಕೋನ ರಾಜಯೋಗದ ರಚನೆಯೊಂದಿಗೆ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬಹುದು. ಈ ರಾಜಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ ಅದೃಷ್ಟ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮಗಾಗಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನೀವು ಜನರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವಿರಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಥವಾ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು.
(ಸ್ಪಷ್ಟನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಖಾತರಿ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ.)