ಕೇತುವಿನ ಸಂಚಾರ: ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಾಭ? ಯಾರಿಗೆ ನಷ್ಟ..?

Ketu nakshatra parivartan 2026: ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಗ್ರಹಗಳ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜ ಮತ್ತು ರಾಶಿಯ ಬದಲಾವಣೆಯು ಜೀವನದ ಹಲವು ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಜನವರಿ ೨೫ರ ಭಾನುವಾರದಂದು ಕೇತು ಗ್ರಹವು ಪೂರ್ವಫಲ್ಗುಣಿ ನಕ್ಷತ್ರದ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಚಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ೭:೦೯ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕೇತುವಿನ ಈ ಸಂಚಾರವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ, ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಕೇತು ಗ್ರಹವು ಕರ್ಮ, ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಪ್ರಭಾವವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಕೇತು ಗ್ರಹದ ಪ್ರಭಾವ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಕೇತುವನ್ನ ಛಾಯಾ ಗ್ರಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ಕರ್ಮ, ನಿರ್ಲಿಪ್ತತೆ ಮತ್ತು ಭ್ರಮೆಯ ಸೂಚಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪ್ರಭಾವವು ಹಠಾತ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅಡೆತಡೆಗಳು, ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಘರ್ಷಣೆಗಳು, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ಖಿನ್ನತೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಕೊರತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಕೇತು ಹಿಂದಿನ ಜೀವನದ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಶುಭ ಪರಿಣಾಮ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಕೇತು ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದ ಬದಲಾವಣೆಯು ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ಪಡೆಯುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ಕೇತುವಿನ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ತಂದಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣವು ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೇತುವಿನ ಸಂಚಾರವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭದಾಯಕ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ.
ಈ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಅಶುಭ ಪರಿಣಾಮ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಕೇತು ನಕ್ಷತ್ರದ ಅಶುಭ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಯಾರನ್ನೂ ಕುರುಡಾಗಿ ನಂಬಬೇಡಿ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವನ್ನ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿ: ಕೇತು ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಲಾ ಒಂದು. ಈ ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚಗಳು, ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ.
