  2026ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಕೇತು ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಪರ ಕುಬೇರ ಯೋಗ..

2026ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಕೇತು ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಪರ ಕುಬೇರ ಯೋಗ..

ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೇತು ಗ್ರಹವು ಎರಡು ಬಾರಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಲಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಗ್ರಹ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಲಿವೆ.  

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Jan 13, 2026, 05:16 PM IST
  • 2026ರಲ್ಲಿ ಕೇತು ಗ್ರಹವು ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತದೆ
  • ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೇತುವಿನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ
  • ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ

2026ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಕೇತು ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಪರ ಕುಬೇರ ಯೋಗ..

Ketu Blessing Effect On Zodiac: ಗ್ರಹಗಳು ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ರಾಶಿ ಅಥವಾ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಜನರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಅಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಗ್ರಹಗಳು ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಅಶುಭ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಕೆಲವು ಕೆಟ್ಟ ಗ್ರಹಗಳು ಅಶುಭ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲರಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ರೋಗಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೇತುವಿನಂತಹ ಗ್ರಹವು ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೂ ವಿಶೇಷ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಗ್ರಹವು ಸುಮಾರು 18 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ರಾಶಿಯನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತುಗಳನ್ನ ಬಹಳ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗ್ರಹಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳು ಬಹಳ ವಿರಳವಾಗಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ಖಂಡಿತ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತವೆ. 2026ರಲ್ಲಿ ಕೇತು ಗ್ರಹವು ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 2026ರ ಮೊದಲ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಫಲ್ಗುಣಿ ನಕ್ಷತ್ರದ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಕೇತು ಗ್ರಹವು ಮಾರ್ಚ್ 29ರ ಭಾನುವಾರ ಮಾಘ ನಕ್ಷತ್ರದ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೇತು ಎರಡು ಬಾರಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ʼಸೂರ್ಯ ದೋಷʼದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ.. ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು, ಕೀರ್ತಿ

ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೇತುವಿನ ಸಂಚಾರವು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಹ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಇತರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಜನರು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಜನರು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಕೇತು ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಚಿಂತನೆಯು ಅಗಾಧವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಅವರ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಕೆಲವು ನಿರ್ಣಾಯಕ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಸಹ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧ ಸುಧಾರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಮಯವು ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ಕೆಲವು ಅದ್ಭುತ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಡಬಲ್‌ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ಜನರಿಗೆ ಹಠಾತ್‌ ಧನಲಾಭ, ಕುಬೇರನ ಖಜಾನೆಯೇ ಕೈ ಸೇರುವ ಪರ್ವಕಾಲ

ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ವಿಶೇಷ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ ಕೆಲಸ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಗಂಭೀರ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಜನರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಲಾಭ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ವೆಚ್ಚಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರ ಆದಾಯವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.) 

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

