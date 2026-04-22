ಮೇ-ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ "ಖಪ್ಪರ್ ಯೋಗ": ಈ 4 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಶುಭ ಯೋಗ! ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಖಪ್ಪರ್ ಯೋಗವು ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಸವಾಲಿನ ಸಮಯವನ್ನ ತರಬಹುದು. ಮೇ 1ರಿಂದ ಜೂನ್ 29ರ ನಡುವೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಈ ಯೋಗವು ದೇಶ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿಗೆ ವಿನಾಶಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸರಳ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಇದರ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Apr 22, 2026, 02:18 PM IST
Khappar Yoga 2026: 2026ರ ಮೇ ಮತ್ತು ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ನಡುವೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಹಾಗೂ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುವ “ಖಪ್ಪರ್ ಯೋಗ” ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಯೋಗವು ಗ್ರಹಗಳ ವಿಶೇಷ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಶುಭ ಯೋಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಯಾವಾಗ  ನಡೆಯಲಿದೆ?: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪ್ರಕಾರ, 2026ರಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಗವು ಸುಮಾರು ಮೇ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಜೂನ್ ಮಧ್ಯದವರೆಗೆ (ಮೇ 17ರಿಂದ ಜೂನ್ 17ರವರೆಗೆ) ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರಲಿದೆ.

ಈ 4 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿ!: ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಆ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ (Gemini): ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗಲಿದ್ದು, ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಗತ್ಯ. 

ಕನ್ಯಾ  ರಾಶಿ(Virgo): ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಲಿದ್ದು, ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡಮಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರಲಿದೆ. 

ಮಕರ ರಾಶಿ(Capricorn): ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಕ ರಾಶಿಯವರ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕಲಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ಅಪಘಾತಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. 

ಮೀನ ರಾಶಿ (Pisces): ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ. ಅನಾವಶ್ಯಕ ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ. ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಈ ಯೋಗದ ಪರಿಣಾಮ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣಬಹುದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 

“ಖಪ್ಪರ್ ಯೋಗ” ಎಂದರೇನು?

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ, ಶನಿ, ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ರಾಹುಂತಹ ಕ್ರೂರ ಗ್ರಹಗಳು ಒಂದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಾಗ ಈ ಯೋಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ಅಶಾಂತಿ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಪ್ರತೀಕ್ಷಿತ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಯೋಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪರಿಹಾರಗಳು

ಈ ಯೋಗದ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕೆಲವು ಸರಳ ಪರಿಹಾರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ....

* ಮಹಾಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮಂತ್ರ ಜಪ  – ಪ್ರತಿದಿನ 108 ಬಾರಿ
* ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸಾ ಪಠಣ – ಮಂಗಳವಾರ & ಶನಿವಾರ
* ಛಾಯಾ ದಾನ– ಶನಿವಾರ ಎಣ್ಣೆ ದಾನ
* ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ – ಪ್ರತಿದಿನ ಧಾನ್ಯ ಹಾಕುವುದು
* ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಅಭಿಷೇಕ – ಸೋಮವಾರ “ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ” ಜಪ

ಈ ಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಗ್ರಹಗಳ ದೋಷ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.  

ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ

ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜಾತಕದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 2026ರ ಮೇ-ಜೂನ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ “ಖಪ್ಪರ್ ಯೋಗ” ಕೆಲವರಿಗೆ ಸವಾಲು ತರಲಿದೆ. ಆದರೆ ಸರಿಯಾದ ಜಾಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಪಾರಾಗಬಹುದು. 

(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

