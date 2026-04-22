Khappar Yoga 2026: 2026ರ ಮೇ ಮತ್ತು ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ನಡುವೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಹಾಗೂ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುವ “ಖಪ್ಪರ್ ಯೋಗ” ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಯೋಗವು ಗ್ರಹಗಳ ವಿಶೇಷ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಶುಭ ಯೋಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಯಾವಾಗ ನಡೆಯಲಿದೆ?: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪ್ರಕಾರ, 2026ರಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಗವು ಸುಮಾರು ಮೇ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಜೂನ್ ಮಧ್ಯದವರೆಗೆ (ಮೇ 17ರಿಂದ ಜೂನ್ 17ರವರೆಗೆ) ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರಲಿದೆ.
ಈ 4 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿ!: ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಆ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ (Gemini): ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗಲಿದ್ದು, ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಗತ್ಯ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ(Virgo): ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಲಿದ್ದು, ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡಮಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರಲಿದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ(Capricorn): ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಕ ರಾಶಿಯವರ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕಲಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ಅಪಘಾತಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಮೀನ ರಾಶಿ (Pisces): ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ. ಅನಾವಶ್ಯಕ ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ. ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಈ ಯೋಗದ ಪರಿಣಾಮ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣಬಹುದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
“ಖಪ್ಪರ್ ಯೋಗ” ಎಂದರೇನು?
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ, ಶನಿ, ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ರಾಹುಂತಹ ಕ್ರೂರ ಗ್ರಹಗಳು ಒಂದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಾಗ ಈ ಯೋಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ಅಶಾಂತಿ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಪ್ರತೀಕ್ಷಿತ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಯೋಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪರಿಹಾರಗಳು
ಈ ಯೋಗದ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕೆಲವು ಸರಳ ಪರಿಹಾರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ....
* ಮಹಾಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮಂತ್ರ ಜಪ – ಪ್ರತಿದಿನ 108 ಬಾರಿ
* ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸಾ ಪಠಣ – ಮಂಗಳವಾರ & ಶನಿವಾರ
* ಛಾಯಾ ದಾನ– ಶನಿವಾರ ಎಣ್ಣೆ ದಾನ
* ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ – ಪ್ರತಿದಿನ ಧಾನ್ಯ ಹಾಕುವುದು
* ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಅಭಿಷೇಕ – ಸೋಮವಾರ “ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ” ಜಪ
ಈ ಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಗ್ರಹಗಳ ದೋಷ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ
ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜಾತಕದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 2026ರ ಮೇ-ಜೂನ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ “ಖಪ್ಪರ್ ಯೋಗ” ಕೆಲವರಿಗೆ ಸವಾಲು ತರಲಿದೆ. ಆದರೆ ಸರಿಯಾದ ಜಾಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಪಾರಾಗಬಹುದು.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)