ಶುಕ್ರ ಗೋಚರ : ಈ ರಾಶಿಯ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಒಲಿಯಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಬಂಪರ್ ಜಾಕ್ ಪಾಟ್..!

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹವು ನವೆಂಬರ್ 3 ರಿಂದ 26 ರವರೆಗೆ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ರಾಶಿ ತುಲಾದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಲಿದ್ದು, ಇದು ಮೇಷ, ಕರ್ಕಾಟಕ, ಕನ್ಯಾ, ತುಲಾ, ಮಕರ ಮತ್ತು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡಲಿದೆ. ಶುಕ್ರನು ಸ್ತ್ರೀ ಗ್ರಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅದು ಬಲಶಾಲಿಯಾದಾಗ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಪರ, ಆರ್ಥಿಕ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮದುವೆ, ಉದ್ಯೋಗ ಬಡ್ತಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ, ಸಂತಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಮಹಾಯೋಗಗಳು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿವೆ. ಈ ಶುಭ ಸಮಯವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮಹಿಳೆಯರು ಅಪಾರ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ:
ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹವಾಗುವ ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೆಚ್ಚಳ, ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಏರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಷೇರುಗಳು, ಬಡ್ಡಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ಲಾಭ. ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ತಮ, ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಂತಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಯೋಗವಿದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ: ಕುಟುಂಬ ಸಂತೋಷದ ಕಾಲ:
ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯ ಮಹಿಳೆಯರ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೂಡಿರಲಿದೆ. ಸಂತಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಉತ್ತಮ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಗೃಹ-ವಾಹನ ಯೋಗಗಳು. ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಲಿವೆ. ಬಟ್ಟೆ-ಆಭರಣ ಖರೀದಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ತಮ, ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಳ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರಲಿದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸುರಿಮಳೆ:
ಧನ ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರನು ಹಣದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವುದರಿಂದ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖೀ ಹೆಚ್ಚಳ. ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಲಾಭದಾಯಕ. ಜನ್ಮ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಆಸ್ತಿ ಲಭ್ಯ. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ ಸುಗಮ, ಆರ್ಥಿಕ-ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರ. ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಸಾಧ್ಯತೆ, ಮಾತಿನ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಳ, ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಬಯಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ: ರಾಜಯೋಗ ಅನಿವಾರ್ಯ:
ರಾಶಿ ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರನು ಸ್ವರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವುದರಿಂದ ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ ಖಚಿತ. ವೃತ್ತಿ-ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬಡ್ತಿ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗಲಿದೆ. ಪ್ರೇಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಸಂತೋಷಕರ, ವೈಯಕ್ತಿಕ-ಆರ್ಥಿಕ-ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ. ಹಠಾತ್ ಆದಾಯ, ಆದಾಯ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ.
ಮಕರ ರಾಶಿ: ಚಿನ್ನದ ಸ್ಪರ್ಶ:
ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಮಕರ ರಾಶಿಯ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಚಿನ್ನವಾಗುವಂತೆ.ಹಠಾತ್ ಸಂಪತ್ತು, ವೃತ್ತಿ-ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಯೋಗ. ಆದಾಯ ಗಮನಾರ್ಹ ಏರಿಕೆ. ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಥವಾ ಮದುವೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆ, ಗೃಹ-ವಾಹನ ಯೋಗ, ನೆಚ್ಚಿನ ಬಟ್ಟೆ-ಆಭರಣ ಖರೀದಿ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ: ಅದೃಷ್ಟದ ಆಶೀರ್ವಾದ:
ಅದೃಷ್ಟ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಸಂಚರಿಸುವುದರಿಂದ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡುಗೆಗಳು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ, ಸಂತಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಬಟ್ಟೆ-ಆಭರಣ ಖರೀದಿ, ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಳ, ಆರ್ಥಿಕ-ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ. ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನ ಸಕ್ರಿಯ, ಕುಟುಂಬ-ವೈವಾಹಿಕ ಸಂತೋಷ, ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ತಮ.ಈ ಗೋಚರ ಅವಧಿಯನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
