  • ಹೆಂಡತಿಯ ಮೂಲಕ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಈ ರಾಶಿಯ ಪುರುಷರು! ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣವೇ ಹಣ

Zodiac Signs : ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಅದೃಷ್ಟ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅವರು ಬಡವರಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರ ಮೂಲಕ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ. ಯಾವ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಈ ಅದೃಷ್ಟ ಇದೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Dec 4, 2025, 06:44 PM IST
Koteshwara Yoga : ಒಟ್ಟು ಹನ್ನೆರಡು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಗ್ರಹಗಳಿವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಶಿಚಕ್ರವು ವಿಭಿನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗ್ರಹಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ಕೆಲವರು ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಇತರರು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಯಾವ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರಿಂದ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.

ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಪುರುಷರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಐಷಾರಾಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಬಳಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರ ಮೂಲಕ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ವಿಶೇಷ ಗುಣವೆಂದರೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಹುಡುಗಿ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತಾಳೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಸೂಪರ್‌ಮೂನ್.. ಮಾರ್ಗಶಿರ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಂದು ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗೋದು ಖಚಿತ

ತುಲಾ: ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಕಷ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಬರುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀಮಂತ ಪತ್ನಿಯ ಆಗಮನದಿಂದಾಗಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯು ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾಳೆ. ಹಣದ ಕೊರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ.

ಸಿಂಹ: ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮದುವೆ ಅದೃಷ್ಟ ತರುತ್ತದೆ. ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ ಅವರು ಬಹಳ ಬೇಗ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಅವರ ಹೆಂಡತಿಯಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ವಿಷಯಗಳು ಸಕಾರಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಮನೆಯ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಪೊಟ್ಟಣ ಇಟ್ಟರೆ ಎದುರಾಗುವುದು ದಟ್ಟ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ! 

ಮಕರ: ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಸಮರ್ಪಣಾಭಾವದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯುತ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಜನರು ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರಿಂದ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಹಣದ ಕೊರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

