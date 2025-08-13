English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಯಾವಾಗ.. ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಅಥವಾ 16..? ಶುಭ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಪೂಜಾ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ

Krishna Janmashtami 2025 : ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ದಿನ ಭಕ್ತರು ಉಪವಾಸ ವೃತ ಮತ್ತು ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಗೋಪಾಲನಿಗೆ ಹಲವು ರೀತಿಯ ನೈವೇದ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಗೋವಿಂದನ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗುತ್ತಾರೆ.. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯನ್ನು ಯಾವ ದಿನದಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ..? ಬನ್ನಿ ತಿಳಿಯೋಣ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Aug 13, 2025, 03:45 PM IST
    • ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ದಿನ ಭಕ್ತರು ಉಪವಾಸ ವೃತ ಮತ್ತು ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
    • ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ಅಷ್ಟಮಿ ತಿಥಿಯಂದು ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಬಹಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
    • ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ಅಷ್ಟಮಿ ತಿಥಿಯಂದು ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಜನಿಸಿದನೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

Trending Photos

ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರ ದೆಸೆ :ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ ಒಲಿದು ಬರುವ ಕಾಲ, ಜೀವನದ ಸುವರ್ಣ ಯುಗ ಆರಂಭ !ಮಣ್ಣು ಕೂಡಾ ಹೊನ್ನಾಗುವ ಪರ್ವ ಕಾಲ
camera icon5
Shukradese
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರ ದೆಸೆ :ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ ಒಲಿದು ಬರುವ ಕಾಲ, ಜೀವನದ ಸುವರ್ಣ ಯುಗ ಆರಂಭ !ಮಣ್ಣು ಕೂಡಾ ಹೊನ್ನಾಗುವ ಪರ್ವ ಕಾಲ
ಪ್ರತಿದಿನ ಕುಡಿಯುವ ಮುನ್ನ &quot;ಕಿಡ್ನಿ&quot; ಬಗ್ಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಯೋಚಿಸಿ..! ಮದ್ಯ ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೂ ಕಾರಣ..
camera icon6
alcohol
ಪ್ರತಿದಿನ ಕುಡಿಯುವ ಮುನ್ನ "ಕಿಡ್ನಿ" ಬಗ್ಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಯೋಚಿಸಿ..! ಮದ್ಯ ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೂ ಕಾರಣ..
ಈತನಿಗಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಜಗಳವಾಡಿದ್ದರಂತೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ! ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ ಹುಚ್ಚಿಯಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾರಿಗಾಗಿ ಗೊತ್ತೇ?
camera icon13
Who is Rajiv Mulchandani
ಈತನಿಗಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಜಗಳವಾಡಿದ್ದರಂತೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ! ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ ಹುಚ್ಚಿಯಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾರಿಗಾಗಿ ಗೊತ್ತೇ?
ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ದರದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಯಾನ : ಭರ್ಜರಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡ ಫ್ಲೈಟ್ ಟಿಕೆಟ್ : 2026ರವರೆಗೆ ಇದೇ ದರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಸಾಧ್ಯ
camera icon6
air india
ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ದರದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಯಾನ : ಭರ್ಜರಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡ ಫ್ಲೈಟ್ ಟಿಕೆಟ್ : 2026ರವರೆಗೆ ಇದೇ ದರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಸಾಧ್ಯ
ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಯಾವಾಗ.. ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಅಥವಾ 16..? ಶುಭ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಪೂಜಾ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ

Krishna Janmashtami 2025 date : ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ಅಷ್ಟಮಿ ತಿಥಿಯಂದು ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಬಹಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ಅಷ್ಟಮಿ ತಿಥಿಯಂದು ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಜನಿಸಿದನೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. 

ಹೌದು.. ಈ ಬಾರಿ ಈ ಪವಿತ್ರ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 16 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನವು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಬಾಲರೂಪವನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ಮರಿಸಲು ಮತ್ತು ಪೂಜಿಸಲು ಒಂದು ಅವಕಾಶ. ಅಂದು ಭಕ್ತರು ಉಪವಾಸ ವೃತ, ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ, ಭಜನೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರಾಗುತ್ತಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 300 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಅಪರೂಪದ ತ್ರಿಗ್ರಾಹಿ ಯೋಗ: 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್! ಸಕಲವೂ ಕೈಗೂಡುವ ಪರ್ವಕಾಲ

Krishna Janmashtami 2025 puja time : ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯ ಅಷ್ಟಮಿ ತಿಥಿ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11:49 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಆಗಸ್ಟ್ 16 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9:34 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯ ಪೂಜಾ ಸಮಯ ಆಗಸ್ಟ್ 16 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:04 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ 12:47 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರ ಒಟ್ಟು ಅವಧಿ 43 ನಿಮಿಷಗಳು. ಈ ವರ್ಷ, ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಆಗಸ್ಟ್ 17 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4:38 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಆಗಸ್ಟ್ 18 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 3:17 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಪೂಜೆಯು ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ವಿಗ್ರಹ ಅಥವಾ ಫೋಟೋವನ್ನು ಗಂಗಾ ಜಲ ಮತ್ತು ಹಾಲಿನಿಂದ ಅಭಿಷೇಕಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ತೊಡಿಸಿ, ಹೂವುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಬಾಲ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಹಣ್ಣುಗಳು, ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಬ್ಬನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ಕೃಷ್ಣನ ಜನನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವನ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಆರತಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

krishna janmashtami 2025Lord KrishnaKrishnaJanmashtami 2025Krishna puja vidhana

Trending News