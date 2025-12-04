English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Spiritual
  • ಕುಬೇರ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಮನೆಯ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಧನಲಾಭ.. ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಧಿಪತಿಯು ಸ್ಥಾನ ಬದಲಿಸಿದರೆ ದರಿದ್ರ ಒಕ್ಕರಿಸೋದು ಖಚಿತ!

ಕುಬೇರ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಮನೆಯ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಧನಲಾಭ.. ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಧಿಪತಿಯು ಸ್ಥಾನ ಬದಲಿಸಿದರೆ ದರಿದ್ರ ಒಕ್ಕರಿಸೋದು ಖಚಿತ!

Kuber idol placement: ಕುಬೇರನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಮನೆಯ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಅದೃಷ್ಟ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗುತ್ತದೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Dec 4, 2025, 11:10 PM IST
  • ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣದ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ.
  • ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಕುಬೇರ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು.
  • ವಾಸ್ತು ದೋಷಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಮನೆಯ ಉತ್ತರ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಬೇರ ಯಂತ್ರ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Trending Photos

ಮೊನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ಮದುವೆಯಾದ ಸಮಂತಾ ಜಿಮ್‌ ಬಾಡಿ ಹೇಗಿದೆ.. ಸುಂದರ ದೇಹಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಯಾಮ್ ಫುಲ್‌ ವರ್ಕೌಟ್‌..!
camera icon5
ಮೊನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ಮದುವೆಯಾದ ಸಮಂತಾ ಜಿಮ್‌ ಬಾಡಿ ಹೇಗಿದೆ.. ಸುಂದರ ದೇಹಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಯಾಮ್ ಫುಲ್‌ ವರ್ಕೌಟ್‌..!
14 Carat Gold Jewellery : ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಶುರುವಾಯ್ತು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್..!‌ ಇನ್ಮುಂದೆ ಆಭರಣ ಎಷ್ಟೇ ದುಬಾರಿಯಾದ್ರೂ ಲಾಭ ಖಚಿತ
camera icon5
14 Carat Gold Jewellery
14 Carat Gold Jewellery : ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಶುರುವಾಯ್ತು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್..!‌ ಇನ್ಮುಂದೆ ಆಭರಣ ಎಷ್ಟೇ ದುಬಾರಿಯಾದ್ರೂ ಲಾಭ ಖಚಿತ
ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ವಸ್ತು ಬೆರೆಸಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುವುದು ಹೊಟ್ಟೆ ಸುತ್ತಲಿನ ಬೊಜ್ಜು! ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಮನೆ ಮದ್ದು
camera icon6
belly fat
ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ವಸ್ತು ಬೆರೆಸಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುವುದು ಹೊಟ್ಟೆ ಸುತ್ತಲಿನ ಬೊಜ್ಜು! ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಮನೆ ಮದ್ದು
2026 ರಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ರಾಜಯೋಗ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬುಧ ಶುಕ್ರರಿಂದ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸಲಿದೆ ಜೀವನ.. ತುಂಬಲಿದೆ ಖಜಾನೆ
camera icon6
Lakshmi Narayan Yoga
2026 ರಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ರಾಜಯೋಗ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬುಧ ಶುಕ್ರರಿಂದ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸಲಿದೆ ಜೀವನ.. ತುಂಬಲಿದೆ ಖಜಾನೆ
ಕುಬೇರ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಮನೆಯ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಧನಲಾಭ.. ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಧಿಪತಿಯು ಸ್ಥಾನ ಬದಲಿಸಿದರೆ ದರಿದ್ರ ಒಕ್ಕರಿಸೋದು ಖಚಿತ!

Kuber idol placement: ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದರೆ.. ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ.. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಣವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ .. ಕುಬೇರನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿರುವ ಸತ್ಯ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣದ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಬೇರ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಕೆಲವು ವಾಸ್ತು ನಿಯಮಗಳಿವೆ . ಆ ನಿಯಮಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ..

Add Zee News as a Preferred Source

ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಕುಬೇರ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ವಾಸ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಬೇರ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ, ಸಂಪತ್ತಿನ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕಾಗಿ ಕುಬೇರನನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ.. ಈ ಕುಬೇರನು ಮನೆಯ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಕುಬೇರನ ವಾಸಸ್ಥಾನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತು ದೋಷಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಮನೆಯ ಉತ್ತರ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಬೇರ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಲ್ಲದೆ.. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ತೆರೆಯುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಜೋಡಿಸುವುದರಿಂದ ಕುಬೇರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಆ ಮನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ಕುಬೇರರಿಂದ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಆ ಮನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬಲವಾಗಿ ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಮಂಗಳ ಪ್ರವೇಶ: ಚಿನ್ನದಂತೆ ಹೊಳೆಯುವುದು ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟ; ಮಣ್ಣು ಮುಟ್ಟಿದರೂ ಹೊನ್ನಾಗುತ್ತೆ

ಈಗ.. ಬೌದ್ಧರು ಕುಬೇರನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ದೇವರಾಗಿ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕುಬೇರನ ವಿಗ್ರಹವು ಮನೆಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.. ಮತ್ತು ದುರದೃಷ್ಟ, ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಗುವನ್ನು ಹರಡುವ ಕುಬೇರನ ವಿಗ್ರಹವು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ.. ಕೆಲವರು ಕುಬೇರನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತಾರೆ, ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಜಗಳಗಳು ಮತ್ತು ಜಗಳಗಳು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ.

ಆದರೆ, ಈ ಕುಬೇರ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿ ಇಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕುಬೇರ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಗೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ.. ಕುಬೇರ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿ ಇಡಬಹುದು. ಇದು ಮನೆಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಬೇರ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಪೂರ್ವ ಅಥವಾ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿ ಇಡುವುದು ಶುಭ. ಆದಾಗ್ಯೂ.. ಇದನ್ನು ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿ ಇಡಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ.. ಈ ಕುಬೇರ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಬೇರ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡುವುದರಿಂದ ನೀಡುವವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತು ಸಂಚಾರದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶ್ವರ ಯೋಗ: ಅದೃಷ್ಟದ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್ ಖಚಿತ

About the Author

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

...Read More

Kuber idol placementKuber idol VastuKuber idol benefitsKuber idol directionಕುಬೇರ ವಿಗ್ರಹ

Trending News