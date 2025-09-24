English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಇಂದಿನಿಂದ ಈ 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕುಬೇರ ಯೋಗ! ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ..

Kubera yoga: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆ ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜನೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ. ಇಂದಿನಿಂದ, ಚಂದ್ರ, ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳು ಕುಬೇರ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಅನೇಕ ರಾಶಿಗಳು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Sep 24, 2025, 03:08 PM IST
  • ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆ ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜನೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ
  • ಗುರುವಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಸಂಯೋಗವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ

Trending Photos

ದಸರಾ ವೇಳೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ : ಆಭರಣ ಖರೀದಿ ಮೇಲೆ ಶೇ.35 ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ! ಜೊತೆಗೆ ಸಿಗುವುದು ಉಚಿತ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್
camera icon7
Gold price
ದಸರಾ ವೇಳೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ : ಆಭರಣ ಖರೀದಿ ಮೇಲೆ ಶೇ.35 ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ! ಜೊತೆಗೆ ಸಿಗುವುದು ಉಚಿತ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್
ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ನಂತರ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌: ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ಯೋಗದಿಂದ ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು
camera icon6
Diwali 2025
ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ನಂತರ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌: ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ಯೋಗದಿಂದ ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು
2000 ರೂ. ಕುರಿತು RBI ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರ! ಬ್ಯಾನ್‌ ಆದ್ರೂ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಸೇರದ ನೋಟುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ..
camera icon11
RBI 2000 rupee note
2000 ರೂ. ಕುರಿತು RBI ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರ! ಬ್ಯಾನ್‌ ಆದ್ರೂ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಸೇರದ ನೋಟುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ..
ಧನಶಕ್ತಿ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಲಹ, ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಂಕಷ್ಟಗಳು!!
camera icon5
Dhan shakti rajyog effect
ಧನಶಕ್ತಿ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಲಹ, ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಂಕಷ್ಟಗಳು!!
ಇಂದಿನಿಂದ ಈ 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕುಬೇರ ಯೋಗ! ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ..

Kubera Yoga 2025: ಗುರುವಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಸಂಯೋಗವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಅವರು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಆದಾಯವೂ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸಾಲಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೀರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಬಲವಾದ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಯೋಗದಿಂದಾಗಿ, ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಷೇರುಗಳು, ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಭೂ ಸಂಬಂಧಿತ ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕುಬೇರ ಯೋಗ ! ಹಣ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರ ಇಟ್ಟವರೆಲ್ಲಾ ನೊಣದಂತೆ ಮತ್ತೆ ಮುತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವರು !

ಕನ್ಯಾರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕುಬೇರ ಯೋಗವು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ವಿದೇಶಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಾದಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. 

ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ-ಮಂಗಳ ಯೋಗ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಗುರುವು ಅದೃಷ್ಟ ಬಿಂದುವಿನ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವುದರಿಂದ ಅವರ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತದೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ, ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕುಬೇರ ಯೋಗ ! ಹಣ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರ ಇಟ್ಟವರೆಲ್ಲಾ ನೊಣದಂತೆ ಮತ್ತೆ ಮುತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವರು !

ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ಚಂದ್ರ-ಮಂಗಳ ಯೋಗವಿದೆ. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತದೆ. ಷೇರು ವ್ಯಾಪಾರವು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ.

ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕುಬೇರ ಯೋಗವು ಶ್ರಮವಿಲ್ಲದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ.

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Kubera Yoga 2025ಕುಬೇರ ಯೋಗಆರ್ಥಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಜಾತಕFinancial Astrology

Trending News