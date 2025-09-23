English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24ರಿಂದ ಕುಬೇರ ಯೋಗ.. ಈ ಆರು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಸುರಿಮಳೆ ಮತ್ತು ಹಣದ ಮಳೆ!

kubera yoga 2025: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 24ರಿಂದ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಕುಬೇರ ಯೋಗದಿಂದ ಈ ಆರು ರಾಶಿಯ ಜನರು ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಗಳಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.   

Sep 23, 2025, 06:56 AM IST
  • ಗ್ರಹಗಳು ರಾಶಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.
  • ಚಂದ್ರನು ತುಲಾ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ತನ್ನ ಮಿತ್ರ ಗ್ರಹವಾದ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವನ್ನು ಸೇರುತ್ತಾನೆ.
  • ಈ ರಾಶಿಯವರು ಸಂಪತ್ತಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಪಾಲು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24ರಿಂದ ಕುಬೇರ ಯೋಗ.. ಈ ಆರು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಸುರಿಮಳೆ ಮತ್ತು ಹಣದ ಮಳೆ!

kubera yoga 2025: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ರಹಗಳು ರಾಶಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಚಂದ್ರನು ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಇತರ ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಸೇರಿದಾಗ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ತಿಂಗಳ (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್) 24, 25 ಮತ್ತು 26 ರಂದು, ಚಂದ್ರನು ತುಲಾ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ತನ್ನ ಮಿತ್ರ ಗ್ರಹವಾದ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವನ್ನು ಸೇರುತ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ಚಂದ್ರ ಮಂಗಳ ಯೋಗ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಮಿತ್ರ ಗ್ರಹವಾದ ಗುರು ಕೂಡ ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಪಂಚಮ ದೃಷ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ. ಮೇಷ, ಮಿಥುನ, ಕನ್ಯಾ, ತುಲಾ, ಧನು ಮತ್ತು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು ಸಂಪತ್ತಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಪಾಲು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಮೇಷ: ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ಮಂಗಳನೊಂದಿಗೆ ಚಂದ್ರನ ಸಂಯೋಗ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ಅಂಶವು ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವ ಎಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಆದಾಯ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತವೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷಿಸದ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಷೇರುಗಳು, ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ನೀವು ಈ ಮೂರು ದಿನಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸಿಕೊಂಡಷ್ಟೂ ಉತ್ತಮ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಆದಾಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಿಥುನ: ಸಂಪತ್ತು ತರುವ ಗ್ರಹ ಗುರುವಿನ ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ದೃಷ್ಟಿಯು ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಚಂದ್ರ-ಚಂದ್ರ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಲ ಬಂದಿದೆ. ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಗುಣ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಷೇರುಗಳು, ಊಹಾಪೋಹಗಳು, ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳು, ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಹಣವನ್ನು ಸುರಿಯುತ್ತವೆ. ನೀವು ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸಿದಷ್ಟೂ ಉತ್ತಮ. ಭೂ ಲಾಭಗಳು ಸಹ ಇರುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 700 ವರ್ಷ ನಂತರ ಒಂದೇ ಬಾರಿ 5 ರಾಜಯೋಗ.. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌, ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲಾ ದೂರ.. ಅದೃಷ್ಟದ ಪರ್ವಕಾಲ!

ಕನ್ಯಾ: ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಹಣದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಚಂದ್ರ-ಮಂಗಳ ಯೋಗವನ್ನು ಗುರು ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾನೆ, ಇದು ಉದ್ಯೋಗ ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳದ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಹ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದವು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಮತ್ತು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭವು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮೀರುತ್ತದೆ. ಷೇರುಗಳು ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತವೆ.

ತುಲಾ: ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಯೋಗವನ್ನು ಗುರು ಭಾಗ್ಯ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ಯೋಗದ ಬಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಜನರು ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನವು ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಬಳ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಭತ್ಯೆ, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಆದಾಯ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಭಾರಿ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತವೆ. ಆಸ್ತಿ ಗಳಿಸಲಾಗುವುದು.

ಧನು: ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಶುಭ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವನ್ನು ಏಳನೇ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ಗುರು ನೋಡುತ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಅವರು ಕಡಿಮೆ ಶ್ರಮದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹಠಾತ್ ಆದಾಯವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಮತ್ತು ಗಳಿಸದೆ ಉಳಿದಿರುವ ಹಣವು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ಊಹಾಪೋಹಗಳು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಾಭದಾಯಕ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ರಾಜಯೋಗ : ಮಣ್ಣು ಕೂಡಾ ಹೊನ್ನಾಗುವ ಸಮಯ ! ಸೋತಾಗ ಹೀಯಾಳಿಸಿದವರೇ ಭೇಷ್ ಎನ್ನುವ ಕಾಲ

ಕುಂಭ: ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅದೃಷ್ಟ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ವರ್ಧಕ ಗುರುವಿನ ಚಂದ್ರ-ಮಂಗಳ ಯೋಗದ ಅಂಶದಿಂದಾಗಿ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗೆ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಲ್ಲದ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಉತ್ತಮ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವು ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮೀರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

