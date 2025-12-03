English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  164 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ವಿಶೇಷ ರಾಜಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನವೇ ಬದಲು.. ಡಬಲ್‌ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌

164 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ವಿಶೇಷ ರಾಜಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನವೇ ಬದಲು.. ಡಬಲ್‌ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌

Labh Drishti Yog 2025 Effect: 164 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಲಾಭ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಅದೃಷ್ಟ ಸಿಗಲಿದೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Dec 3, 2025, 07:08 AM IST
Labh Drishti Yog 2025 Effect: ನವಗ್ರಹಗಳ ಹೊರತಾಗಿ, ಇತರ ಕೆಲವು ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಸಹ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಗ್ರಹಗಳು ಸೌರವ್ಯೂಹದ ಭಾಗವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆಪ್ಚೂನ್. ಈ ನೆಪ್ಚೂನ್ ಒಂದು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಲ್ಲಿ 13 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಚಕ್ರವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು 164 ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ನೆಪ್ಚೂನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ನೆಪ್ಚೂನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವುದಾದರೂ ಗ್ರಹದ ಜೊತೆ ಸಂಯೋಗದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 02 ರಂದು, ಅಂದರೆ ಇಂದು, ನೆಪ್ಚೂನ್ ಶುಕ್ರನೊಂದಿಗೆ ಶುಭ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ, ಇದನ್ನು ರಾಕ್ಷಸರ ಗುರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಶುಕ್ರನು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ.ಈ ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವ ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದರೂ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತವೆ. ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಈಗ ಶುಕ್ರ ನೆಪ್ಚೂನ್ ನಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ಲಾಪ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ಯಾವ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣ.

ಸಿಂಹ ರಾಶಿ 
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಾಪ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಅವರು ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಕುಗಳಿವೆಯೇ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ..!

ಈ ಪ್ರವಾಸಗಳು ಉತ್ತಮ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕನ್ಯಾರಾಶಿ 
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಾಭ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. 

ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 18 ವರ್ಷ ಅದೃಷ್ಟ ತರುವುದು ರಾಹುವಿನ ಮಹಾದಶಾ ! ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಒಲಿದು ಬರುವುದು ಯಶಸ್ಸು

ಧನು ರಾಶಿ 
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಾಭದ ಯೋಗದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಾಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಸಿಗಬಹುದು. 

ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ) 

