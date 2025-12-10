English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Spiritual
  • ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದ ರಾಶಿಗಳಿವು.. ಇವರು ಕಾಲಿಟ್ಟ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಧನ ಸಂಪತ್ತು ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುವುದು!

ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದ ರಾಶಿಗಳಿವು.. ಇವರು ಕಾಲಿಟ್ಟ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಧನ ಸಂಪತ್ತು ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುವುದು!

Lakshmi Favorite zodiac signs: ಈ  5 ರಾಶಿಗಳ ಜನರ ಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಯವರು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Dec 10, 2025, 04:41 PM IST
  • ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ
  • ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ಪ್ರೀತಿಯ ರಾಶಿಗಳು

Trending Photos

ಏರುತ್ತಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ಕಡಿವಾಣಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮ : ಸತತವಾಗಿ ಇಳಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಬಂಗಾರದ ದರ
camera icon7
Gold price
ಏರುತ್ತಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ಕಡಿವಾಣಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮ : ಸತತವಾಗಿ ಇಳಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಬಂಗಾರದ ದರ
ಕಾಂತಾರದ ಕನಕವತಿಗೆ ಇಂದು ಎಷ್ಟನೇ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬ.. ಬರ್ತ್‌ಡೇ ದಿನ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್‌ ಸ್ಪೆಷಲ್‌ ಫೋಟೋಸ್‌!
camera icon5
ಕಾಂತಾರದ ಕನಕವತಿಗೆ ಇಂದು ಎಷ್ಟನೇ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬ.. ಬರ್ತ್‌ಡೇ ದಿನ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್‌ ಸ್ಪೆಷಲ್‌ ಫೋಟೋಸ್‌!
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರೇ ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಇಂದಿನ ದರ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ..
camera icon6
BULLION MARKET
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರೇ ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಇಂದಿನ ದರ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ..
ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಈ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಸಾಕು ಬೇಡ ಅಂದ್ರೂ ಮೊಣಕಾಲುದ್ದ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ ಕೂದಲು!
camera icon7
Hair care
ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಈ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಸಾಕು ಬೇಡ ಅಂದ್ರೂ ಮೊಣಕಾಲುದ್ದ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ ಕೂದಲು!
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದ ರಾಶಿಗಳಿವು.. ಇವರು ಕಾಲಿಟ್ಟ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಧನ ಸಂಪತ್ತು ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುವುದು!

Lakshmi Favorite zodiac signs: ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಧಿದೇವತೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ದಯೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಗೆ ಈ  5 ರಾಶಿಗಳ ಜನರ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ. ಈ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಹಣದ ಕೊರತೆ ಕಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇವರ ಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಕೃಪೆ ಸದಾ ಇರುತ್ತದೆ.  

Add Zee News as a Preferred Source

ಮೇಷ ರಾಶಿ: ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ರಾಂತಿರಹಿತ ಕೆಲಸವು ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೃತ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಹ ಕಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜನರಿಗೂ ಅವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದು. ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಅದೃಷ್ಟವೂ ಅವರಿಗಿದೆ. 

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಸಂತೋಷವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ವೃತ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ತುಲಾ ರಾಶಿ: ಭೌತಿಕ ಸಂತೋಷವು ಅಪಾರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುವ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯಯುತ ಪ್ರತಿಫಲವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸಮರ್ಪಣಾಭಾವದಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯುವುದರಿಂದ ಅಪಾರ ಲಾಭಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. 

Disclaimer: ಈ ಲೇಖನವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಪತಿಯ ಪಾಲಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಈ ರಾಶಿಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ! ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಅತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಒಲಿದು ಬರುವುದು ಅದೃಷ್ಟ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:100 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಡಬಲ್‌ ರಾಜಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣ... ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಧೆ.. ಬಾಳೇ ಬಂಗಾರ..

About the Author

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

Lakshmi Favorite zodiacLakshmi Devi Favorite zodiacsGodess Lakshmi

Trending News