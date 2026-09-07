/ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಗಿಡವಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ? ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ಕೃಪೆ ಸಿಗುತ್ತೆ...

Lakshmi Kamal Plant Benefits: ಮನೆಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ವಾಸ್ತು ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಸಸ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಮಲ ಗಿಡವೂ ಒಂದು. ಈ ಗಿಡವನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದರೆ ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಕೆಲವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಗಿಡದ ಎಲೆಗಳು ತಾವರೆ ಎಲೆಯನ್ನ ಹೋಲುವುದರಿಂದ, ಇದನ್ನ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ನೋಡುವ ಪದ್ಧತಿಯಿದೆ. ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ತಾವರೆ ಹೂವು ಸಂಪತ್ತು, ಶುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುವುದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಮಲಕ್ಕೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಮಹತ್ವ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಗಿಡವನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು?
ವಾಸ್ತು ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನ ಮನೆಯ ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಮಲ ಗಿಡವನ್ನ ಮನೆಯ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವುದು ಶುಭಕರವೆಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಹಾಗೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ವಾಸ್ತು ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಿಡವನ್ನ ಇಟ್ಟರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ವಾತಾವರಣ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.
ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳದ ಸಮೀಪ ಇಡಬಹುದೇ?
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಮಲವನ್ನ ಮನೆಯ ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳದ ಬಳಿ ಇಡುವುದನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಿಡದ ಬಳಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವುದು ಅಥವಾ ನೀರು ಹಾಕಿ ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವುದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಾತಾವರಣವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆ. ಆದರೆ ಗಿಡವನ್ನ ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಡುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಗಾಳಿ ಸಿಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಹಣದ ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕು?
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕು ಕುಬೇರನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಹಣ ಅಥವಾ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವ ಪದ್ಧತಿಯಿದೆ. ಕೆಲವು ವಾಸ್ತು ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಮಲ ಗಿಡವನ್ನ ಮನೆಯ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಣದ ಲಾಕರ್ ಅಥವಾ ಸೇಫ್ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶದ ಸಮೀಪ ಇಡುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಬೆಳಕು, ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಆರೈಕೆ ದೊರೆಯುವುದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ.
ಯಾವ ದಿನ ಮನೆಗೆ ತರಬೇಕು?
ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗೆ ವಿಶೇಷ ದಿನವಾಗಿದ್ದು, ಗುರುವಾರ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆಗೆ ಮಹತ್ವದ ದಿನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಮಲ ಗಿಡವನ್ನ ಮನೆಗೆ ತರುವುದು ಅಥವಾ ನೆಡುವುದು ಶುಭಕರವೆಂದು ಕೆಲವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಗಿಡವನ್ನ ಮನೆಗೆ ತಂದು ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯನ್ನ ಪೂಜಿಸಿ, ಗಿಡದ ಆರೈಕೆಯನ್ನ ಆರಂಭಿಸುವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಏಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ?
ತಾವರೆ ಹೂವು ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದ ಹೂವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಾವರೆಯ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತಾವರೆ ಎಲೆಯನ್ನ ಹೋಲುವ ಕೆಲವು ಸಸ್ಯಗಳಿಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಮಲ ಗಿಡವನ್ನ ಸಂಪತ್ತು, ಸೌಭಾಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ನೋಡುವ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.
ಗಿಡದ ಆರೈಕೆಯೂ ಮುಖ್ಯ
ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಯಾವುದೇ ಸಸ್ಯವನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುವಾಗ ಅದರ ಮೂಲಭೂತ ಆರೈಕೆಯತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಸೂಕ್ತವಾದ ಬೆಳಕು, ನೀರು, ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗಿಡದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ. ಮನೆಗೆ ಹಸಿರು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನ ತರುವುದರಿಂದ ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣ ಸುಂದರವಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದ ಅನುಭವವೂ ಸಿಗಬಹುದು.
(ಸೂಚನೆ: ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಮಲ ಗಿಡವನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದರೆ ಹಣ ಅಥವಾ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ವಾಸ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಮಾತ್ರ. ಇದಕ್ಕೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು; ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಖಚಿತ ಮಾರ್ಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು.)