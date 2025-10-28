English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗ.. ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ 2026ರ ವರೆಗೆ ಬಂಪರ್ ಲಾಭ, ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ, ಕಷ್ಟವೇ ಇಲ್ಲದೇ ಸಾಗುವುದು ಜೀವನ!

ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗ.. ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ 2026ರ ವರೆಗೆ ಬಂಪರ್ ಲಾಭ, ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ, ಕಷ್ಟವೇ ಇಲ್ಲದೇ ಸಾಗುವುದು ಜೀವನ!

Lakshmi Narayana Yoga effects: ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಬುಧ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳು ಬಂಪರ್ ಲಾಭವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತವೆ. 

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Oct 28, 2025, 09:54 PM IST
ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗ: ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಬುಧ ಗ್ರಹಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚಲಿಸಿದಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳು ಅದೃಷ್ಟ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಆ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ನೋಡೋಣ..

ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಶುಭ ದಿನಗಳು ಶುರುವಾಗುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಮೇಷ ರಾಶಿ: ಭಾರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ತೊಂದರೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರಗತಿ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ತುಲಾ ರಾಶಿ: ಶುಭ ದಿನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಜೀ ಮೀಡಿಯಾ ಇದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ.

 

