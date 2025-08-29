2 ಪ್ರಮುಖ ದೋಷಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ 2025 ರ ಕೊನೆಯ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ !

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, 2025 ರ ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣವು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಶುಭವೆಂದು ಸಾಬೀತಾಗಲಿದೆ. ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಲ್ಲದೆ, ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ದೋಷಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣವು ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಗ್ರಹಣ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ.
ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ 2025 ಯಾವಾಗ ನಡೆಯುತ್ತದೆ? :
2025 ರ ಎರಡನೇ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್7 ರಂದು ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಈ ದಿನ ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸದ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಪಿತೃಪಕ್ಷದ ಆರಂಭ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಿತೃ ದೋಷ ಅಥವಾ ಕಾಲ ಸರ್ಪ ದೋಷ ಇರುವವರಿಗೆ, ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ದಿನವು ಈ ದೋಷಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯುವ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ, ಪಿತೃ ಪಕ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ಪೂಜೆ-ಪಥ, ಮಂತ್ರ ಜಪ, ತರ್ಪಣ ಮತ್ತು ದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಯೂ ಬರುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಸೆ.7ರಂದು ಶನಿಯ ರಾಶಿ ಕುಂಭದಲ್ಲಿ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ; ಈ ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಪರ್ವಕಾಲ ಶುರು; ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟವೂ ದೂರಾಗುವುದು
ಪಿತ್ರ ದೋಷ ಮತ್ತು ಕಾಲ ಸರ್ಪ ದೋಷ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತದೆ? :
ಪೂರ್ವಜರ ಆತ್ಮಗಳು ತೃಪ್ತರಾಗದಿದ್ದರೆ, ಪಿತೃ ದೋಷ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಾಗ ಪಿತೃ ದೋಷವೂ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾಲ ಸರ್ಪ ದೋಷದ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಹೀಗೆಯೇ ಆಗುವುದು. ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ರಾಹು-ಕೇತು ಗ್ರಹಗಳ ನಡುವೆ ಇತರ ಗ್ರಹಗಳು ಬಂದಾಗ, ಈ ದೋಷ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾವಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕಾಲ ಸರ್ಪ ದೋಷ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
ಪಿತೃ ದೋಷ ಮತ್ತು ಕಾಲ ಸರ್ಪ ಯೋಗವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ನಿಂತುಹೋಗುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ದೈಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ದೋಷಗಳು ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೇಲೂ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಮನೆಯ ಈ ದಿಕ್ಕಿನ ಮೇಲೆ ಶನಿ ಗ್ರಹದ ಪ್ರಭಾವ: ಈ 5 ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಾರೀ ನಷ್ಟ!!
ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ :
ಇದು ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸಲಿದೆ. ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಮಗಳು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ.
- ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ದಿನದಂದು ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ ತರ್ಪಣ ಬಿಡಬೇಕು.ಹೀಗೆ , ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪಿತೃ ದೋಷದ ಪರಿಣಾಮ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
- ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ರಾಹು-ಕೇತು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಬಹುದು.
- ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ್ ಜಿಯ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಬೇಕು. ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಪಠಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿರಲಿದೆ.
- ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಮುಖ ದೋಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಇದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಬಡವರು ಮತ್ತು ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ಆಹಾರ, ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪೂರ್ವಜರ ಆತ್ಮಗಳು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತವೆ.
( ಸೂಚನೆ : ಈ ಲೇಖನವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)